Betis, punt d’acollida

El Betis és el pròxim rival de l’Espanyol i un equip que s’ha convertit en destí habitual per a exjugadors blanc-i-blaus. Pau serà el pròxim a anar a parar a l’entitat sevillana i allà coincidirà amb tres jugadors formats al futbol de base blanc-i-blau, a banda de Marc Bartra, que també hi va passar abans d’anar a les categories inferiors blaugrana.

Pau viurà dissabte el primer tast de la seva futura afició. El porter gironí en té per triar i remenar a l’hora de demanar referències del club, amb el qual ha signat fins al 2023. A la plantilla actual del Betis hi ha tres jugadors que van fer eclosió en les categories inferiors de l’Espanyol abans de fer el salt a primera. El més mediàtic és Cristian Tello. Descartat pel Barça com a davanter centre, al futbol de base blanc-i-blau el van situar d’extrem, on es va mostrar imparable. Sent juvenil li feien fitxa del primer equip, però va preferir l’oferta blaugrana per anar al filial. El sabadellenc no va arribar a trepitjar el segon equip blanc-i-blau, a diferència de Feddal. El central marroquí sempre ha culpat Mauricio Pochettino de no complir la promesa que li va fer quan trucava a les portes del primer equip.

El cas més curiós és el de Jordi Amat. La carpeta del central, de 25 anys, va estar damunt la taula de Quique Sánchez Flores l’estiu passat, però el tècnic no el coneixia i les referències que tenia no li acabaven de fer el pes. El barceloní va acabar al Betis després de quatre anys en la Premier League amb el Swansea gal·lès i no és titular indiscutible, però està rendint a alt nivell amb el rol que hauria tingut a l’Espanyol, que era de tercer central. L’exjugador blanc-i-blau ha rendit molt bé en l’habitual línia de quatre, quan Quique Setién ha optat per tres centrals i fins i tot quan l’ha emprat de migcampista defensiu. A Sevilla estan molt satisfets amb el rendiment d’Amat fins ara i ja busquen com quedar-se’l un cop acabi la cessió d’una temporada. Amb un entrenador que s’arrisca i aposta pel futbol ofensiu, la mitjana de gols encaixats i xuts rebuts dels bètics es redueix a la meitat amb el català a la gespa.

El malson de Verdú