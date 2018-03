El calvari de les lesions fa una excepció per primer cop

La meravellosa sensació d’estar sa. O en paraules de Leo Baptistão: “No enyorava la continuïtat perquè mai n’he tingut.” El brasiler només té 25 anys, però no es pot dir que exageri. El davanter està a les portes d’igualar el seu rècord de participació i li quedaran nou jornades per establir una nova marca, que també pot incloure els gols. És a un del seu sostre.

Baptistão té continuïtat. Per entendre fins a quin punt és excepcional hi ha dues opcions. La primera, mirar els orígens. El Rayo Vallecano va fitxar-lo amb 16 anys, però una hepatitis el va fer tornar aviat cap al Brasil. Quan va reaparèixer al juvenil dels de Vallecas es va lesionar l’espatlla en el debut amb el primer equip en un amistós i després va tenir una recaiguda que va tenir-lo temps aturat. En el primer any amb els grans del Rayo, 28 partits, 27 de titular i 7 gols. Tot són encara ara, cinc temporades i quatre equips més tard, rècords personals. I els registres no van ser millors precisament per una lesió que va fer que es perdés el tram final.

L’altra opció és buscar el precedent més recent. La temporada passada, la primera a l’Espanyol. El brasiler va tenir problemes per estar al màxim per petites molèsties, com li ha passat enguany en determinades fases, però va parar en sec a finals del 2016 per estar gairebé cinc mesos parat per una talàlgia al peu dret. Tres especialistes diferents se’l van mirar, se li van fer diverses infiltracions i no hi havia manera de trobar la tecla, per a desesperació de Quique Sánchez Flores, que va situar la llarga absència com a clau de no poder quedar més amunt.

Un maldecap que enguany ha desaparegut. El rendiment ha tingut alts i baixos i per això Quique fins i tot va enviar-lo un parell de partits a la banqueta, però tan sols s’ha perdut un duel per lesió, una punxada muscular. I de 28 jornades de lliga disputades, Baptistão ha participat en 27. Si juga al Villamarín igualarà el rècord. “Sé que em falta un gol per al meu rècord també, m’ho van dir l’altre dia els companys, no ho sabia. Estic tenint molta continuïtat i puc ajudar l’equip amb assistències o gols.”

Un estil menys directe