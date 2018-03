Ratxa sense retallades

L’Espanyol s’ha mogut aquesta temporada més en sensacions negatives que no pas positives. A deu jornades del final no pot descartar l’objectiu de lluitar per Europa, però la classificació no menteix i assenyala que no hi ha marge d’error, amb vuit punts a remuntar. Les vibracions ara són bones al vestidor blanc-i-blau després d’encadenar set jornades sense perdre, que malgrat tot no han servit per retallar la distància respecte a la zona privilegiada. Més aviat al contrari. L’Espanyol va caure 3-2 en la jornada 21 i des de llavors no ha hagut de lamentat cap derrota. La pluja de crítiques d’aleshores, que deixava l’equip a set punts d’Europa i sense poder deixar de mirar cap al descens s’ha anat apaivagant, sobretot en les darreres setmanes. Barcelona (1-1), Celta (2-2), Vila-real (1-1), Deportivo de la Corunya (0-0), Real Madrid (1-0), Llevant (1-1) i Real Sociedad (2-1) han vist com el xiulet final després d’enfrontar-se als homes de Quique Sánchez Flores no anava acompanyat de la victòria. Però la manca de desfetes tampoc ha comportat una retallada respecte a les posicions que es volien assaltar, així que set duels més tard la zona europea està a vuit punts. “Fa set jornades que no perdem, però només hem aconseguit dues victòries. Els empats et donen molt en l’aspecte moral a vegades, com ara en els partits contra el Celta o el Llevant, en què els gols van arribar als últims minuts, però només val guanyar. Hi ha equips que han guanyat més, encara que tinguessin derrotes”, explicava Víctor Sánchez.

Fugir de terra de ningú