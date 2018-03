Pau falla i el plantejament, també

L’Espanyol ha visitat un dels equips més golejats de la lliga i no ha xutat a porta fins a la segona part. Una errada de Pau ha obert la porta a la golejada del Betis. 3-0 amb el porter de protagonista, tant com la gasiveria habitual de Quique Sánchez Flores. Adéu a les set jornades sense perdre.

L’Espanyol ha repetit onze i ha copiat la tàctica del partit de la primera volta, omplint el mig d’homes per obligar el Betis a sacar en llarg o buscar els laterals. Ha costat doncs que hi passés alguna cosa i la primera aproximació no ha arribat fins al minut 20 amb un xut llunyà de Boudebouz que ha aturat amb seguretat Pau. La primera part ha derivat en anecdotari. Primer, amb l’estadi a les fosques i, després, amb el partit aturat per l’aparició de paraigües volant.

La llum anava i venia i a l’Espanyol se li ha apaga, al minut 32 amb una centrada des de la dreta, errada defensiva de Granero i rematada de cap de Junior en aparença tova que s’ha empassat Pau. Mal partit per tenir la pitjor errada de la temporada. Amb pluja era millor opció rebutja l’esfèrica. Per arrodonir una primera part surrealista, el joc s’ha aturat de nou quan s’han engegat els aspersors. En nit de pluja.

L’Espanyol ha tancat la primera part sense ni un xut i gairebé sense ni acostar-se a la porteria d’Adán, centrat només a reduir la proposta ofensiva del Betis. Quique Sánchez Flores ho ha intentat variar al descans amb l’entrada de Darder per Piatti. La primera arribada, però, ha estat un calc de l’1-0 amb Granero badant en la pujada de Junior i la centrada del lateral provocant un mal rebuig de Pau, que gairebé comporta el segon. El 2-0 ha arribat al 55’ amb Boudebouz rebent la pilota entrant dins l’àrea i superant Duarte i l’estirada de Pau.

El 2-0 ha dut l’Espanyol a avançar línies i començar a atacar. Però sense eficàcia i en el 69’ una errada de Carlos Sánchez ha permès una contra clara del Betis amb xut potent de Francis al fons de la xarxa, de nou amb sensació que Pau podia fer més.