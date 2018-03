Quan la pilota fa nosa

Hi ha una part de la plantilla que s’ha anat distanciant de la proposta futbolística de Quique Sánchez Flores. En poc més d’un mes s’ha pogut entendre millor per què. L’Espanyol va tornar a viure dissabte un partit de córrer i córrer rere la pilota. I presumir, com acostuma a fer el tècnic madrileny, de ser un dels equips de la lliga que més metres fa i a més intensitat a cada enfrontament serveix de poc si la pilota acaba sent una nosa o un objecte que et va passant per davant dels nassos mentre la vas perseguint. A partir del 2-0 dels bètics es va maquillar una mica l’estadística, però el conjunt de Quique Setién va amenaçar en diverses fases de ser l’onze que més possessió de pilota tenia contra els blanc-i-blaus.

Hi ha entrenadors que proposen i altres que responen. José Mourinho explicava fa poc en una entrevista com va conquerir l’Europa League la temporada passada explotant els punts dèbils de l’Ajax, impedint que generés joc a còpia de deixar alliberat el jugador que menys talent tenia per treure la pilota, Davinson Sánchez. El portuguès no va plantejar la final per treure profit d’una plantilla molt superior com la del United, sinó destruint la forma de jugar del rival. Quique Sánchez Flores és de l’escola del portuguès, mentre que Quique Setién seria d’un perfil més similar als d’Amsterdam. Dissabte es van trobar i el madrileny va voler renunciar a la pilota. El Betis va acabar amb un 69% de possessió de pilota, una xifra que a la mitja part s’enfilava per sobre del 75% i en alguna fase de la primera més enllà del 80%.

Errades dels jugadors