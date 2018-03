“No ens falta ambició però hem fallat”

Estem amb Quique al cent per cent, ell ho sap i si es queda el curs que ve molt millor Pau ens ha donat molt, no es pot dubtar d’ell. Contra el Betis vam fallar tots, no només ell

Leo Baptistão (Santos, Brasil, 1992) somriu i ho fa molt sovint al llarg de l’entrevista amb L’Esportiu. Viu el moment més dolç de la seva carrera. El brasiler ha trobat l’estabilitat i la confiança en el seu joc a l’Espanyol. Ara només anhela anar a més en els objectius personals i col·lectius.

Dijous el vam veure que es retirava de l’entrenament. Com es troba?

Estic bé, només és una contractura que em vaig fer després del partit del Betis i em vaig recuperar bé perquè vam tenir uns dies lliures. Ahir vaig recaure una mica però vaig parar per prevenció. No és res greu.

Aquest any pel que fa a les lesions és la seva millora temporada.

Sí, no és una cosa que em preocupi ara mateix. Em trobo perfecte i no hi ha cap alarma encesa, i només em queda centrar-me en el que més m’agrada, que és jugar a futbol.

Ara juga, se’l veu amb plenitud; hi influeix el fet d’haver trobat l’estabilitat en un club com l’Espanyol després d’haver donat molts tombs en els seus inicis?

És molt important. Buscava una estabilitat i un lloc per créixer com a futbolista i ho he trobat a l’Espanyol. És el meu segon any en un mateix equip. Estic molt còmode aquí i, a més, seguim amb el mateix cos tècnic i la majoria dels jugadors i això és un punt molt a favor perquè ens coneixem. Tot això ajuda a madurar i a treure’t una ansietat afegida.

Quina importància té la felicitat en un jugador?

Ho és tot. És el més important. Si un jugador és feliç, està bé i això li dona confiança i les coses surten millor. És el meu cas aquest any per fer les coses bé. Estic fort, estable físicament i soc feliç.

I amb uns companys com els que té, que diuen que són bones persones, ja és tancar el cercle?

Sí, l’altre dia ho comentàvem amb altres companys. Tenim una sort immensa de tenir un vestidor amb tan bona gent. Jugui qui jugui no hi ha cap mala cara. Trobar una harmonia així és molt difícil en el món del futbol. Som una família.

Vestidor, felicitat i Barcelona. Estar en aquesta ciutat és un altre aspecte positiu?

Barcelona és una ciutat impressionant i fascinant. És una ciutat que s’assembla molt a Rio de Janeiro. És una ciutat de platja, que té de tot i restaurants molt bons, turisme, cultura. És una ciutat que no te l’acabes. És un punt clau per a mi. Quan vaig venir a l’Espanyol la meva companya va venir a viure amb mi i li va tocar Barcelona. S’ha adaptat perfectament i no es vol moure d’aquí de cap de les maneres [riu].

Tenir la parella contenta també és molt important!

[Riu] Sí, ja ho pot ben dir. És la mestressa! Els meus pares també estan per aquí i gaudeixen molt. Nosaltres vivíem a Santos, que és una ciutat de platja, i ara a Barcelona no tenen saudade.

Enguany és el quart jugador més utilitzat de la plantilla.

Això demostra que el tècnic confia en mi. No tinc cap queixa i em trobo molt bé. Els partits en què vaig sortir de suplent tampoc van ser cap problema perquè vaig aportar a l’equip.

Sé que no li agrada dir que és golejador ni parlar de números, però ja suma sis gols, és a un d’igualar el seu millor registre a primera i suposo que té ganes de superar-ho.

Com més gols marqui millor. Vull marcar més gols i superar-me cada dia, però no tinc cap xifra al cap de fins on vull arribar, però si puc fer més gols i superar registres millor, serà sinònim que l’equip va bé i l’estic ajudant.

Què li falta a Baptistão per millorar?

Un aspecte important que volia millorar era tenir una continuïtat al llarg d’una temporada i enguany l’estic tenint. I la resta es pot millorar: he de tenir més pausa en la definició i aportar més joc a la medul·lar, i no només centrar-me a donar profunditat a l’equip. Això ja depèn més de la idea de joc de l’equip i del que proposem. Però el futbol és una millora contínua, no et pots estancar.

Està en el seu millor any?

Sí, aquest és el meu millor any en molts aspectes: per continuïtat, per gols, per la felicitat i per la meva relació amb el club i els meus companys. Tot això ajuda en la progressió d’un jugador.

Parlant de companys, què em diu del seu company d’atac, Gerard Moreno? L’ha sorprès el seu rendiment?

No m’ha sorprès, Gerard fa anys que fa bones temporades amb l’Espanyol. Ja vaig coincidir amb ell al Vila-real en la pretemporada i vam tenir una gran sintonia. Jugar amb ell és molt fàcil i quan vaig arribar a l’Espanyol no em va costar gens adaptar-me al seu joc. Me n’alegro molt, de la temporada que està fent, i és una peça clau per a nosaltres.

El veu a la selecció espanyola?

Aportaria moltíssim per l’estil de joc que té: pausa, joc d’esquenes, gol, i dona profunditat a l’equip. És un davanter molt complet i que encaixa en les característiques d’Espanya.

Any de mundial. Seria un somni per a vostè jugar algun dia amb el Brasil o Itàlia?

Itàlia no va [riu] però jugar un mundial és molt bonic. És la fita màxima en la carrera d’un futbolista, però m’hauré de conformar mirant la copa del món per la televisió, que també és bonic.

Aquesta plantilla té molta qualitat, però mires la classificació i l’últim partit contra el Betis i fa mal als ulls.

Sí, per descomptat. Estem disgustats perquè hem fet bons partits contra grans equips i se n’han escapat d’altres per errades pròpies i no per mèrit del rival. Ens queda una espina clavada aquesta temporada perquè depenia de nosaltres estar més amunt i fer coses bones i no hem estat capaços de fer-ho. Tot i això, encara queden nou jornades i estem il·lusionats per recuperar-nos en la classificació i acabar al més amunt possible.

Dins de l’afició es veu l’equip amb cert conformisme. Què els diria per animar-los?

No estem contents amb la temporada ni ens conformem. Els diria que estiguin tranquils perquè no volem estar on estem ara, i que tenim ambició per acabar a dalt.

La directiva els ha pressionat per acabar com més amunt millor per un tema econòmic?

No ens ha posat pressió, però no cal que diguin res. Nosaltres sabem que aquesta entitat no es pot permetre estar on està ara a la taula, com tampoc els jugadors ni el tècnic.

Parlant del tècnic, no se sap si continuarà l’any vinent, com ho veu?

Això ja és una altra cosa. Nosaltres pensem en els nou partits que queden fins a final de lliga. Estem amb ell al cent per cent. Ell ho sap i si es queda per a la temporada que ve millor.

Com està Pau? I què en pensa dels que han posat en dubte la seva professionalitat?

És impossible i s’equivoquen. És un gran professional i un gran company. No va tenir el dia, com ens pot passar a qualsevol, però no només va fallar ell, van fallar tots contra el Betis. Pau ens ha donat molt. La gent no es recorda dels punts que ens va donar en la primera volta? Crec que aquestes crítiques són molt injustes i innecessàries.

Carlos Sánchez ha estat l’últim d’arribar però ha encaixat com un guant.

És un crac. Ens aporta intensitat i intel·ligència tàctica. Ens dona molt i es nota la seva empenta al camp. És internacional i ha jugat mundials. Ens ha anat molt bé la seva arribada.

Finalment, aquesta setmana Jairo parlava d’una manera molt emocionada per la lesió que es va fer fa gairebé un any. Només demanava jugar uns minuts aquest curs.

Des del principi l’hem considerat un més de l’equip. Ha tingut recaigudes musculars però, per experiència, li vaig dir que era normal i que no es capfiqués. És un gran noi i el que ha de fer és seguir treballant i segur que li arribarà l’oportunitat per la qual tant ha lluitat.