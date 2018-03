Objectiu complert de ‘La Roca’

Colòmbia disputa aquesta nit a Craven Cottage un amistós contra Austràlia. El duel arriba quatre dies després de la històrica remuntada a París, on es van imposar 2-3 a França i Carlos Sánchez va ser dels destacats, si no el millor. “És costum que sigui dels millors i no va ser una excepció”, afirmava la periodista colombiana Tatiana Barrantes. El migcampista tenia por que la falta de minuts a la Fiorentina li costés la titularitat al combinat nacional o el deixés sense el ritme adient per afrontar el mundial, així que va advocar pel canvi d’aires. L’aturada de la lliga li està deixant clar que no es va equivocar pas anant a l’Espanyol.

Carlos Sánchez té fam de mundial perquè sempre ha volgut lluitar per títols i no ha pogut. El chocoano va tenir una infància complicada, de venedor ambulant per tirar endavant, tenint clar sempre que seria futbolista. Va fer eclosió a River Plate, però a l’uruguaià, no a l’argentí. Molt més modest i després de ser descartat per Danubio. Un referent del futbol colombià i uruguaià com Julio Comesaña s’hi va fixar el 2007 i va començar a trucar al seleccionador Jorge Luis Pinto perquè li donés una oportunitat. No hi va haver manera de contactar, però, casualitats de la vida, dos dies després la trucada va ser a la inversa per preguntar-li per un migcampista de 20 anys de qui en deien meravelles. Poc després es produïa l’estrena, ni més ni menys que contra el Brasil. Tothom preguntava qui era aquell noi, que se n’anava al poc conegut Valenciennes francès.

Des d’aleshores la carrera de Carlos Sánchez amb Colòmbia ha estat amb un rol fix. I rellevant. En el mundial del 2014 Colòmbia va signar la millor classificació amb el cinquè lloc, i va perdre contra l’amfitrió, el Brasil, en els quarts. Hi havia moltes esperances en la copa Amèrica l’any següent. I van imposar-se als brasilers, amb La Roca escollit MVP del partit, però els penals van dictar sentència contra l’Argentina, i va quedar la sensació al país cafeter que si el jugador blanc-i-blau no s’hagués perdut el partit el resultat hauria estat un altre. La fase de classificació per a Rússia no ha estat brillant, però s’hi han classificat. I el jugador de l’Espanyol ha de ser una peça clau, tal com es va veure contra França.

Poques possibilitats de seguir