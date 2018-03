“No ens conformem, volem completar una temporada digna”

Quique Sánchez Flores ha passat aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva per valorar la prèvia davant de l’Alavés. El conjunt blanc-i-blau perseguirà la tercera victòria consecutiva a casa després de les victòries davant del Real Madrid (1-0) i Real Sociedad (2-1). Guanyar als bascos suposaria signar la millor ratxa de la temporada a casa on, fins ara, mai s’ha produït enllaçar tres triomfs seguits i il·lusionar-se.

Reptes: “Volem completar una temporada digna i per fer-ho sabem que hem de guanyar uns quants partits més. Estem tots conjurats per fer-ho i sabem que no estem fent la temporada que ens hauria agradat i no ens conformem.

Diego López i retorn a la titularitat?. “No sabem quan podrà tornar perquè els efectes secundaris son importants. Va ser un cop molt dur i té efectes secundaris. Dolors de cap, problemes a l’orella, mareig...

Pau i el seu futur. “Els jugadors poden escollir el seu destí però la forma en què s’ha portant els esdeveniments no ajuden, sobra informació. Però estarem al seu costat del jugador perquè el necessitem i és el nostre porter. L’afició també l’entendrà i necessitem un ambient positiu al voltant de tots els jugadors. I si hi ha qualsevol reacció té que ser quan la pilota deixi de corre”.

Futur personal. “No parlo de mi, considero que l’important és jugar i fer-ho el millor possible. Ara l’important és la temporada i és el que tinc al cap. Donar-li la satisfacció als aficionats.

Ambient dins de l’equip. “Nosaltres parlem de l’actualitat i el partit que és el que realment important i si som capaços de guanyar ens tornaríem a il·lusionar. La nostra obligació és tornar-ho a fer-ho. El rival es incòmode i s’ha rearmat bé i amb bones individualitats. Hem de competir bé amb ells si volem guanyar.

Filial. “Tenim radiografiat perfectament el segon equip però no competeixen tant perquè tenim molts jugadors formant-se al primer equip però hi ha jugadors com Puado, Bermejo, Lluís, Alex Lopez... però no m’agrada nombrar-los. Sabem el que hi ha. Estem en una fase secundaria de producció amb futbolistes com Navarro, Roca o Melendo en formació”.

Il·lusionar.se. “No renunciem a canviar la imatge de la temporada. L’any encara no ha acabat i el que hem d’intentar és tenir regularitat i ens ha dolgut molt no tenir-ho. Vinc una família que hem treballat per la audiència i això ens frustra molt i els jugadors també es frustren ara volem convèncer en el proper partit. Sabem que és important guanyar un tercer partit consecutiu a casa, això perseguim perquè arrosseguem, des de principi de temporada, un dèficit de cinc o sis punts”.

Jairo. “Al llegir les seves declaracions ja li vaig dir que tindria uns minuts en lliga i no perquè sigui un regal sinó per mereixement. Ho ha passat molt malament i ha entrenat al màxim cada dia. S’ho mereix i els tindrà.

Abelardo. Té un gran mèrit el que ha fet. Manega quatre conceptes i ho fa molt bé. L’Alabés sap el que fa.

Hernán Pérez. “Ha tingut un temps d’adaptació i s’assembla a l’Hernán que van veure la temporada passada, torna a ser aquell jugadors profund i elèctric.