Intentar no prendre mal

Viure en terra de ningú no és gens recomanable. Òbviament és millor que la zona de descens, però afrontar gran part de la lliga sense jugar-s’hi res es fa difícil de pair. Per si hi havia algun dubte, els aficionats periquitos en van viure un tast diumenge contra l’Alavés en un partit insuportable, amb retrets des de la graderia i una grisor segell de la temporada damunt la gespa. Les vuit jornades que resten es faran llargues i cal esperar que la tensió i el distanciament entre afició i equip no vagin en augment.

L’Espanyol va certificar contra el Betis que té poques ganes o arguments per lluitar per la setena plaça. Dues victòries en les deu últimes jornades és la dada que també mostra que guanyar un partit és massa sovint una missió impossible per a l’onze de Quique Sánchez Flores. El projecte ha experimentat una frenada tan evident que ha sorgit la frustració. L’afició continua trobant millors alternatives que anar a l’estadi i de nou es va quedar lluny de la mitja entrada (15.448), cosa que manté Cornellà-el Prat com el feu amb un percentatge d’assistència (46%) més baix de la lliga. I xiulets des d’abans de començar per castigar qui aposta per altres opcions (Pau) després d’una oferta de renovació allunyada dels paràmetres del mercat.

El malestar, doncs, es palpa des d’abans de començar. Els fidels que no s’ho van voler perdre no van trigar a maleir la decisió veient el sol que feia i el dia que malbarataven. Al pas per la mitja hora es van escoltar xiulets. I és que la primera ocasió de gol, de qualsevol dels dos equips, no va arribar fins passat el minut 40 amb un xut d’Aarón. Per això en el descans la protesta va pujar de to i per tercer cop a la temporada va sonar el “Quique vete ya”. Si des del club van explicar que la primera vegada (Girona) va afectar l’entrenador, es desconeix com ho assumeix, dins del procés de desamor a l’alça de les dues parts.

La segona part va comportar una lleugera millora que no va trencar el 0-0. I sort d’algun cop de mà de l’àrbitre. Un altre partit de joc gris, d’ordre sense brillantor, d’anul·lar el rival proposant ben poc, i l’afició no amaga que està cansada d’aquesta proposta. El viacrucis ofereix només tres parades més a Cornellà-el Prat en les vuit jornades que resten, ja que ara toquen dos partits seguits a fora. Tampoc és gaire consol sent el quart pitjor equip de primera lluny de casa. València i Getafe seran les dues següents destinacions, que haurien de servir per refredar una mica els ànims, si no és que els resultats siguin massa mediocres.

Els dos partits consecutius a domicili com a mínim comportaran una pausa en una de les tensions a l’alça: la porteria. Contra l’Alavés ja es va veure Diego López fent algun exercici damunt la gespa i, malgrat que encara no se l’espera diumenge a Mestalla, els metges confien que reaparegui a Getafe. Quan els jugadors blanc-i-blaus tornin a saltar a la gespa de Cornellà-el Prat per rebre l’Eibar entre setmana Pau seurà a la banqueta i la part de l’afició que xiula tindrà un objectiu menys a l’hora de dirigir el malestar per una temporada amb els resultats per sota de l’esperat.

Amb el canvi a la porteria es desactivarà part del problema. Però hi ha molt més a fer. De les reunions que hi haurà al llarg del mes se n’extraurà si Quique Sánchez Flores viu la tercera temporada del contracte o les dues parts opten per separar els camins. Bona part de la planificació esportiva depèn d’aquesta decisió, amb la pressió de la graderia marcant el camí. L’estadi cada cop està més buit i la falta d’objectius en els tres parits que resten a casa no ajudaran a comportar més pau. El primer tast de viure en terra de ningú va deixar diumenge un sabor amarg i és que el tram final del campionat es farà llarg. L’objectiu de les vuits jornades ha de ser que la desafecció no vagi a més.