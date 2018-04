“Es demana el cap del tècnic però tots som culpables”

Pablo Piatti va passar aquest matí per la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. L’argentí no es va amagar alhora de valorar la lliga que està protagonitzant l’Espanyol. “No volem que acabi la temporada, volem netejar la imatge que estem donant. Queden vuit partits. L’equip està dolgut per com s’està donant les coses i volem revertir la situació en aquest tram final”, deia el futbolista que es va referir als xiulets de l’afició cap a Pau i Quique Sánchez Flores en l’últim partit davant de l’Alavés. “La gent es pot expressar com vulgui. Pau ja ha dit que donarà les seves explicacions. En quan al tècnic, es demana el seu cap perquè el més fàcil es culpar a un i no a 25. Però tots som culpables i cal fer autocrítica”, admetia l’argentí que també carregava contra el seu propi rendiment, lluny de les xifres de l’any passat on va signar deu gols i deu assistències. “Comparar-me amb el de la temporada passada soc el primer que surto perjudicat perquè no eren els números que esperava. Treballo per seguir millorant i no em poso vermell per dir que no he fet una bona temporada”. El davanter entenia la desconnexió amb grada. “Per la nostra part hem d’enganxar a la gent i donar-los alguna cosa perquè estiguin eufòrics amb nosaltres. Li dones una mica a la gent i la fiques en el partit. Hem d’anar cap endavant i ser més verticals i la gent respondrà. Ja es va veure diumenge. Volíem els tres punts i no va poder ser” i afegia “el club no pot ser conformista, ni l’afició ni els jugadors hem de donar un pas més perquè sabem que tenim plantilla per més”. I sobre el patiment de l’equip va reblar: “És impossible sofrir. Si penses que estàs patint és millor no venir ni a entrenar.

D’altra banda, l’argentí admetia que l’equip busca un remei a la dicotomia entre els partits guanyats a rivals superiors i d’altres, perduts, davant equips, teòricament inferiors. “És una cosa que estem buscant la solució de perquè se’ns traven els partits on tenim que portar la iniciativa i per treure rendiment perquè això no pot seguir així”. Del duel de diumenge contra el València, el seu ex equip també en va parlar. “Ha fet les coses bé i han aconseguit una cosa que no tenim nosaltres: la regularitat. Vam guanyar als grans però no hem estat bé amb altres equips i la cosa se’ns ha complicat”, i advertia que els espera a Mestalla un duel “complicat i exigent” que no serà “gens fàcil”.