Gerard es posa a 100

Gerard Moreno, si res no ho impedeix, arribarà als 100 partits a primera divisió amb la samarreta de l’Espanyol. Ho farà aquest diumenge contra el València a Mestalla. El futbolista és la gran referència del conjunt blanc-i-blau i un futbolista imprescindible per a Quique Sánchez Flores. Des que el madrileny és a la banqueta, només no l’ha alineat en un partit de lliga, i va ser per acumulació de targetes. Aquest fet denota la seva jerarquia dins de la plantilla blanc-i-blava. És l’ànima de l’equip, el jugador franquícia que mou l’engranatge ofensiu dels de Quique Sánchez Flores. Aquest any ja ha fet 12 gols en la lliga, i està a un del seu millor registre a l’elit: els 13 que va fer la temporada passada. El davanter de Santa Perpètua és l’únic futbolista que ha mantingut el seu nivell respecte al curs anterior i és un dels quatre intocables de la direcció esportiva junt amb Diego López, David López i Sergi Darder. Al voltant d’ells es vol fer créixer el projecte de futur més immediat.

Gerard Moreno va renovar el seu contracte el novembre del 2017 fins al juny del 2022. Un nou lligam contractual amb una clàusula de rescissió de 40 milions d’euros i que pujarà als 50 la pròxima temporada. La renovació de contracte es va produir per frenar els equips que volien fitxar la figura blanc-i-blava. Cal recordar que l’estiu passat, i també en el mercat d’hivern, diversos clubs es van interessar per Gerard Moreno. La resposta del futbolista va ser no escoltar ofertes, content amb el tracte que ha rebut fins ara i l’estima que té pel club de Cornellà. Pal de paller i eix gravitacional de l’Espanyol, el punta és la referència en què s’emmirallen tots, grans i petits. El jugador franquícia per qui fa temps sospirava el club periquito i que molts veuen com l’hereu de la figura del mític 23, Raúl Tamudo. Dins de l’entitat són conscients que el futbolista és la peça més cobejada de la plantilla i el seu contracte, en què el Vila-real té un 50% dels drets econòmics, encara fa més complicat que cada any que passi sigui més difícil veure’l portant la samarreta blanc-i-blava.

Diumenge a Mestalla Gerard sumarà 100 partits a primera divisió amb l’Espanyol. La xifra diu molt. En només tres temporades, i encara queden vuit partits per acabar la lliga, demostra el seu pes específic i la sort que ha tingut amb les lesions. Ahir, per mimar-lo, Quique Sánchez Flores i els serveis mèdics van considerar que el millor era que no s’entrenés per una petita sobrecàrrega. Cal protegir-lo. Enguany és l’únic futbolista de camp que ha disputat tots els minuts en la lliga. El curs anterior només es va perdre un partit de lliga per sanció; va disputar 37 jornades, i va fer 13 dianes. El seu primer any (2015/16) va ser el més complicat. Va disputar 32 partits, però d’aquests només 19 van ser com a titular, en la resta va entrar com a suplent. Tot i això, va marcar 7 gols. En total són 99 partits i 32 gols en la lliga. Diumenge a Mestalla espera celebrar el seu centenari amb una victòria i també es presentarà al feu valencià un dia després del seu aniversari. I és que el davanter farà 26 anys dissabte, 7 d’abril. Una celebració doble per un partit molt especial.