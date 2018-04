Granero: “Diumenge serà un partit de personalitat”

Esteban Granero s’ha queixat amb amabilitat aquest matí del to negatiu de totes les preguntes. El madrileny és conscient que l’Espanyol està lluny de les posicions esperades, però no per manca de treball. El partit contra el València és un bon examen per veure com s’afronta el tram final. “Estem per sota d’on volíem i això ens alguns partits ens pot generar aquesta inseguretat que mostrem, com l’altre dia, doncs és cert. Amb una inèrcia més positiva o quatre o cinc llocs per sobre seria diferent. Som conscients que l’única manera de canviar-ho és cada dia. Diumenge serà un partit de personalitat, en un camp important, un equip amb recursos que ens comportarà moments de patiment on haurem de reaccionar i caldrà veure com responem.”

Granero ha elogiat el rival i confia que la bona resposta de l’Espanyol contra els equips de la part alta escrigui un nou capítol a Mestalla. “Serà un partit molt interessant. Estan generant seguretat i confiança, han trobat el seu estil i tenen un bon entrenador, amb bona trajectòria i idees clares. Serà un partit dur, però tindrem opcions de guanyar. Hem demostrat que els equips grans se’ns donen molt bé i no sé quina és la tradició del club a Mestalla, però cada any és diferent i si fem les coses com les hem de fer, podem guanyar.”

El partit de la primera volta és una bona referència que es pot complicar la vida al València. “Va ser un partit molt estrany. Una gran primera part i també la segona. Vam ser millors que el València gairebé tot el partit. Recordem bé el partit, però va ser un record positiu. Ens dóna forces, no ens tira enrere, com vam competir contra un València que estava en el millor moment i mirarem de repetir diumenge les coses que va fer bé, sabent que podem fer mal i crear-los problemes.” Però passi el que passi, serà complicat allunyar el desencís de l’afició periquita. “És molt complicat. Competim contra equips que busquen el mateix. Hem tingut moments molt bons aquesta temporada i no hem de ser tan pessimistes de pensar que no hem fet res bé. Hem guanyat grans partits i treballem per fer-ho bé cada setmana, però el rival també juga i ho fa bé. Per un motiu o altre no hem encadenat una ratxa de victòries, però hem reaccionat en mals moments i no s’ha patit en cap moment.”

Granero ha insistit un cop rere l’altre que és massa d’hora per treure conclusions i que quan arribi l’hora de l’examen final, s’ha de fer una reflexió profunda, no limitar-ho a adjectius. “No s’ha acabat la lliga. Quan acabi farem una valoració, que anirà més enllà d’èxit i fracàs, més concret i exhaustiu. Mira les coses que hem fet malament per corregir-les i les bones, per potenciar-les. Però l’examen serà molt més extens.” Caldrà mirar doncs per què l’equip té tants problemes per generar joc ofensiu. “Hem fet menys gols dels que voldríem. És evident. Amb més el salt a la classificació o visibilitat seria gran. El gol és l’últim toc a la pilota. El procés és ampli i l’anàlisi, complex. Hem d’ajudar els davanters, però no és fàcil d’analitzar. Treballem molts aspectes que tenen a veure amb el gol cada setmana, cobrim tots els aspectes i influeix un factor psicològic. Més en el futbol d’avui dia que es mou per inèrcies. Fas dos o tres gols en un partit i sembla que arriben sols. Estem amb la consciència tranquil·la pel treball fet.”

Així, Granero ha insistit en la necessitat de fer una anàlisi a fons del rendiment de l’equip. I ha volgut deixar clar que no falta autocrítica al vestidor. “Ser positiu no vol dir no tenir autocrítica. Ningú és més crític que nosaltres. Als esportistes d’elit no els falta autocrítica o no arribarien, ja que porta a treballar encara més dur per millorar i mirant endavant pensar en positiu, que no sigui un llast. Hem fet coses bé, no estem on voldríem, però tenim coses positives a partir de les que créixer. Si aquesta temporada no hem complert les expectatives dels aficionats, la pròxima segur que sí. És el pensament. No hi ha cap company que no ho estigui deixant tot o es guardi una gota de suor, això ho podeu donar per segur.”