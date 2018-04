Antonio Díaz: “Esperem que segueixi la ratxa contra els grans”

Quique Sánchez Flores no ha format part de l’entrenament per un procés viral i la roda de premsa ha tingut la veu d’Antonio Díaz. L’entrenador assistent ha mostrat la il·lusió per mirar d’afegir el València a la llista de grans victòries de la temporada. “Anem demanant i demanant. A aquest nivell ha estat una temporada, derrotant Madrid, Barça i Atlético. Parla molt bé del grup i de com està treballant. La temporada anterior vam tenir grans resultats contra equips de la part baixa i aquesta, contra els grans. Esperem que segueixi la ratxa contra els grans. Sempre intentem mostrar la millor cara i demà és una bona oportunitat perquè és un gran rival i sempre volem millorar.”

Antonio Díaz ha deixat entreveure que Mario Hermoso recuperarà la titularitat davant les baixes per lesió de Naldo i Duarte. El central de Costa Rica tindrà descans per no forçar. “Arrossegava molèsties durant la setmana, al turmell. Estava entrenant i hem decidit cuidar-lo, ja que va anar amb la selecció i no ha tingut opció de descansar.” El tècnic ajudant no ha volgut entrar a parlar del futur del cos tècnic de cara la pròxima temporada i ha recordat que l’actual no s’ha acabat i confien en fer tancar-la bé. “Tenim la màxima il·lusió en fer un bon tram final de temporada. El grup sempre ha donat la cara i no hem notat cap baixada de braços ni tenim pensat fer-ho.”