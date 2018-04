Com en la primera volta

L’Espanyol va fer a la primera volta la millor hora de la lliga, però va veure com el València s’emportava els tres punts amb un 0-2. Les sensacions han estat avui similars. Un gol mal anul·lat a Gerard Moreno i un 1-0 matiner han donat la victòria als valencianistes, malgrat que el domini i la insistència ha estat periquita.

L’Espanyol ha estat a punt de tenir l’inici somiat. Sacar des del mig del camp, pilota enrere a Hermoso, passada llarga que caça Gerard Moreno i barraca. Qüestió de segons i el 0-1, però l’àrbitre l’ha anul·lat per un fora de joc inexistent. Estava en línia. L’acció ha estat un avís de la sortida valenta dels blanc-i-blaus que malgrat tot no han trigat a tastar la decepció quan en el minut 6 Rodrigo ha rematat a plaer una centrada de Guedes des de l’esquerra per avançar el València. El davanter, que està en ratxa s’ha avançat a Dídac, una de les novetats a l’onze. El mataroní ha estat a punt de compensar-ho al 10’ amb una bona centrada per a la rematada de cap de Gerard Moreno, massa centrada. Un inici mogut perquè d’immediat Pau ha volat per impedir el segon en una canonada de Kondogbia.

El València amb avantatge al marcador no ha tingut cap problema per cedir la pilota i esperar una opció a la contra. L’Espanyol ha dominat i ha tingut opcions, però o Jurado pecava de lent o la rematada de Gerard Moreno sortia fora o el xut de Darder trobava la resposta de Neto. I tampoc hi havia marge a badar perquè l’avió Guedes al pas per la mitja hora s’ha fet una autopassada i s’ha plantat sol davant Pau, abans de rematar als núvols. El gironí ha desviat acte seguit un xut molt potent de Montoya i una rematada prop de l’àrea petita de Zaza.

A la segona part l’Espanyol ha tornat a tenir la pilota, però l’ocasió clara d’entrada ha estat per al València amb una rematada de cap de Rodrigo. La sensació que es podia fer mal als locals ha dut els blanc-i-blaus a ser ambiciosos amb els canvis i Baptistao i Granero han rellevat Jurado i Carlos Sánchez. El brasiler ha protagonitzat una bona contra, però ha pecat de lent en la rematada després d’una bona assistència de Melendo. La pressió periquita ha anat a més i els homes avui d’Antonio Díaz han provat sort des de lluny, però a l’atac li ha faltat contundència un dia més.

L’Espanyol ha tancat el València a l’àrea en l’últim quart d’hora però ni el recurs de fer entrar també Sergio García ha impedit que marxés de Mestalla amb la sensació, com a la primera volta, que havia merescut molt més.