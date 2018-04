Una bona imatge

A l’Espanyol només li queda l’orgull. En la lliga és en terra de ningú i la grisor només es pot superar a còpia de coratge i de bons resultats en les jornades que queden per acabar el campionat. El regust dels bons partits protagonitzats contra els equips grans de la lliga com el Barça, el Madrid i l’Atlético eren el motor de la rauxa blanc-i-blava per mostrar la seva millor espurna competitiva. L’Espanyol ahir va fer un bon partit a Mestalla, va donar la cara. Malgrat sortir sense cap punt a la butxaca, va tenir el València contra les cordes amb joc i determinació. Només li va faltar més contundència ofensiva, el gran dèficit d’aquesta temporada. I això que als 23 segons Gerard Moreno va marcar, però el col·legiat va anul·lar el gol per un fora de joc molt dubtós. El València va respondre amb una jugada clàssica. Guedes va guanyar la partida a Marc Navarro i va enviar una assistència al segon pal a Rodrigo que només va necessitar empènyer la pilota per marcar el primer de cap. Quinzè gol del brasiler, que n’ha fet sis en els últims cinc partits. Errada letal de l’Espanyol, que, tot i aquest cop, va dominar la resta de la primera part amb bon joc i possessió. Bones combinacions del conjunt blanc-i-blau, ahir orfe de Quique Sánchez Flores, que es va quedar a Barcelona pel seu procés víric.

Els blanc-i-blaus van mostrar més futbol que fa una setmana contra l’Alavés. Els canvis en l’onze titular van ser profunds. Jurado va passar a la davantera formant parella amb Gerard Moreno i Melendo, i Piatti va jugar a les bandes d’atac després de la seva bona segona part contra els bascos. L’argentí va estar molt animós al llarg del partit. Era el seu retorn a Mestalla com a jugador de l’Espanyol després de no poder jugar la temporada anterior per la clàusula de la por. Les variacions no van acabar aquí, i Hermoso tornava a l’onze titular després de dos mesos sense fer-ho per la lesió de Duarte. El seu últim partit va ser contra el Leganés. Aarón Martín també va acabar a la banqueta després d’un any sent titular, i Dídac Vilà va ocupar el seu lloc al lateral esquerre. Molts moviments, però, que no van fer minvar la força de l’Espanyol, sinó que el van fer revifar de la seva atonia. La possessió i el control era dels visitants, i si quedava alguna escletxa, allà hi havia Pau per resoldre els problemes. L’Espanyol també acaronava la porteria de Neto amb un bon xut de Darder i una altra rematada de Gerard Moreno. Quique s’ho anava mirant tot des de casa i enviava instruccions a Joan Carles Oliva per telèfon. La panoràmica casolana li donava una altra perspectiva, al tècnic madrileny, que se la jugava amb l’entrada de Granero per Carlos Sánchez i Baptistão per Jurado. Uns canvis més ofensius per intentar donar més dinamisme i profunditat al joc. Arribats en aquest punt de la temporada, i sense res tangible per jugar-se en el campionat, només queda buscar petits bocins d’esperança. Una èpica per donar escalfor a una adolorida afició. L’Espanyol estava ben col·locat però li faltava una marxa més en els metres finals per ser més contundent. No tenia prou verticalitat per mossegar la defensa local. Els minuts passaven i el gol de l’empat semblava missió impossible. Quique, amb el telèfon a la mà, feia entrar Sergio García. Últim moviment per buscar la igualada. Però la llum no va aparèixer, i això que el del Bon Pastor es va inventar una gran passada interior per a Piatti que va estar a punt de revolucionar el partit. Mestalla veia perillar la victòria i se sentien alguns xiulets pel mal paper dels seus jugadors en la segona part. Al final l’Espanyol, tot i la seva insistència, va quedar sense premi. Bon partit dels deixebles de Quique Sánchez Flores, i quedarà en la ment de tots els seus aficionats el perquè aquest equip no pot jugar a aquest nivell sempre. Els blanc-i-blaus continuaran catorzens en la lliga, amb 36 punts a la taula i en terra de ningú.