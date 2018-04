Arriba l’hora de saber el camí que se seguirà

La direcció esportiva de qualsevol club treballa durant tot l’any per planificar la temporada següent. Seguiment de jugadors i entrenadors cada dia, alhora que s’avalua com rendeix l’equip. A l’Espanyol van prement el pedal del fre, perquè el futur està en gran part en mans de Quique Sánchez Flores. L’entrenador madrileny té un any més de contracte, però les converses entre les dues parts s’han intensificat en les últimes setmanes, i el club és optimista i creu que al llarg de l’abril ja sabrà si segueix o si cal buscar un tècnic nou, decisió que no es pot demorar gaire, perquè hi ha opcions que volen.

Cada cop hi ha més detractors de Quique Sánchez Flores a l’Espanyol, però preferirien estalviar-se la indemnització completa del tercer any de contracte. Les dues parts van parlant, perquè els uns i els altres cada cop tenen més la sensació que seguir junts seria sinònim de tensió, graderia desil·lusionada i incapacitat d’avançar gaire en un projecte estancat. La direcció esportiva estudia alternatives, però primer vol tenir la seguretat que la millor opció és un adeu.

Així, l’Espanyol està pendent d’un Quique cada cop més decebut. El tècnic madrileny veu com el creixement que li van prometre va desaparèixer l’estiu passat pel mal càlcul en la massa salarial i les restriccions del govern xinès i que les crítiques han recaigut totes en la seva feina, amb l’ajuda de la falta de portaveus i algun directiu que seguia venent Europa com a objectiu obligat. No va pair bé tampoc els crits de la graderia demanant que marxés, però de moment compta amb l’interès d’equips en la seva situació, tot i que no té una oferta concreta o un projecte que l’engresqui, a diferència de l’Stoke City al gener. Cada cop veu més clar que l’adeu és la via natural, però tampoc donarà facilitats i negociarà una bona quitança.

La quitança