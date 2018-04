Pocs i molt mal repartits

Els aficionats de l’Espanyol posen cada setmana una espelma a la foto de Gerard Moreno. Passen les jornades i es manté la sensació que si no marca el davanter de Santa Perpètua de Mogoda, que n’ha fet 12, no ho farà ningú. I els números indiquen que sovint és així. El mig del camp menys rematador de la competició i una davantera amb el pitxitxi massa aïllat. Leo Baptistão, amb sis, és l’altre jugador que ha vist porteria en més d’una ocasió. No n’hi ha cap més. Com tampoc hi ha cap altre cas igual en la lliga.

L’Espanyol té poc gol i molt mal repartit. Els blanc-i-blaus són el tercer equip menys realitzador i n’han fet 17 menys que fa un any en aquest moment de la temporada, sense oblidar que dues de les escarransides 26 dianes han estat en pròpia porteria (Deportivo i Eibar). Els dos davanters habituals, Gerard Moreno i Baptistão, n’han acumulat 18, amb el brasiler rebent xiulets en alguns partits a casa per la falta de punteria. En els dos últims duels de lliga, l’encara fitxatge més car de la història de l’entitat va començar a la banqueta, així que no és estrany que com que el pitxitxi no va enviar cap pilota al fons de la xarxa el conjunt de Quique Sánchez Flores acumuli 288 minuts de sequera.

Les dades són clares, i si no marca Gerard costa veure porteria. Si tampoc ho fa Baptistão, es converteix en una odissea. Són els únics que han vist porteria més d’un cop. La resta han fet una única diana: Darder, Piatti, Hermoso, Granero, Sergio García i Marc Navarro. L’Espanyol és cuer en jugadors amb un mínim de dos gols, amb la meitat que els següents, tots equips en descens o amb una temporada discreta com Las Palmas, l’Athletic i el Màlaga (4). El Madrid lidera aquest aspecte estadístic amb 12, seguit del Barça, la Real Sociedad i l’Atlético (9).

Les alegries es fan difícils de trobar a l’Espanyol aquesta temporada i l’aspecte golejador és el més dramàtic. La llarga sequera actual, que no és la primera de la temporada, s’accentua per la falta d’alternatives a Baptistão i Gerard Moreno. L’altre davanter, Sergio García, va oferir l’alegria de derrotar l’Atlético en l’últim minut per cloure el 2017, però no hi ha tornat. En nombre de golejadors diferents també cal mirar al pou de la classificació de primera divisió per trobar-hi el combinat blanc-i-blau. Vuit futbolistes blanc-i-blaus han celebrat una diana i si no és de nou cuer és perquè Las Palmas ho empitjora amb set, sense que es pugui obviar que els canaris són penúltims, amb un peu i mig a segona després d’una temporada amb quatre entrenadors.

Quique Sánchez Flores va demanar un davanter a l’estiu, però al final l’únic canvi va ser l’adeu de Caicedo, autor de dos gols, un de penal, per Sergio García. La diferència d’un any a l’altre ha estat l’aportació de la resta, amb el cas de Piatti de pal de paller. De deu gols a una única alegria, a banda que fa un any hi havia quatre jugadors amb tres gols (Hernán Pérez, Reyes i David López acompanyaven Baptistão) i tres amb dos (Caicedo, Marc Navarro i Jurado). El gol estava doncs més repartit, amb 12 futbolistes diferents veient porteria. No com ara.