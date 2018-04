Una nova decepció

L’Espanyol ha començat a jugar a partir del minut 46 i aleshores el marcador ja era de 0-1 per un córner rematat per Lombán. La millora de la segona part no ha comportat l’empat, ampliant una sequera golejadora històrica.

Quique Sánchez Flores ha sacsejat una mica l’onze amb el retorn d’Aarón, Baptistao i Víctor Sánchez a la titularitat, així com la presència de Javi López i Piatti. L’actitud, però, ha estat la dels darrers partits i d’entrada l’Eibar ha dut la veu cantant, donant peu molt aviat als crits de “Quique vete ya” del poc públic que hi havia. La protesta ha pujat al minut 12 amb una falta lateral dels bascos que Joan Jordán ha rematat de cap al pal. Un altre duel infumable que s’ha alterat al 32’ amb un mal rebuig de Javi López que ha acabat en córner. Lombán s’ha imposat a Hermoso per alt per fer de cap el 0-1. Esbroncada de nou al descans al conjunt periquito, incapaç de xutar a porteria i amb només un parell de centrades.

Quique Sánchez Flores ha aprofitat el descans per donar entrada a Sergio García per Piatti i l’Espanyol aviat ha fregat l’empat en un córner, que gairebé acaba en gol en pròpia porta. Víctor Sánchez amb un xut llunyà també ha generat perill poc després, com Gerard Moreno amb una rematada de cap al 60’.

Melendo ha estat el següent moviment de Quique i en el 69’ ha filtrat una passada dins l’àrea a Gerard Moreno, que ha provat la rematada, trobant la bona resposta amb el peu de Dmitrovic. El porter ha tornat a salvar l’Eibar d’immediat amb un retall i xut posterior de Sergio García sol dins l’àrea. Marc Navarro, d’interior, ha estat el darrer recurs i de nou els blanc-i-blaus han pogut empatar, si bé el problema és que era un córner i en el rebot Carlos Sánchez ha regalat la pilota, donant peu a un tres contra un malbaratat per Alejo. Nova derrota.