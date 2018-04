“Ara estem en un període d’ofuscació important”

Quique Sánchez Flores va deixar clar que els nervis estan a flor de pell. El tècnic blanc-i-blau va començar negant-se a contestar preguntes del seu moment i va amenaçar de marxar en interpretar que un periodista reia. Al final va acabar analitzant una altra derrota: “No sé si ha tocat fons, estem en una situació molt complicada. Ens recorda l’inici de la temporada passada i alguns moments d’aquesta. Estem en un període d’ofuscació important. Ens lliga el resultat, anar darrere, saber que ens costa fer gol.” La cinquena ensopegada consecutiva, sense fer cap gol, té bloquejats els jugadors, però el tècnic blanc-i-blau confiava a acabar millor la temporada. “Ara cal donar pas a les conviccions i la fortalesa mental i física que ens pugui quedar perquè no estem en dinàmica positiva, sinó tot el contrari. Tenim un llast enorme i només queden cinc partits. Estem al llindar i sempre caiem cap al costat que ens fa mal. Hem d’intentar que en algun moment la balança es decanti cap al costat positiu. Són 27 partits ja resolts per la mínima.”

Finalment, Quique va disculpar l’afició, tot i que va assenyalar que preferiria un altre ambient, i va insistir en l’aspecte mental: “Si un compara què vam fer contra els grans equips, van ser els mateixos jugadors i sistema, però vam cuidar més el detall, la concentració, potser el desig. Vam fer tot el necessari per competir bé. Després el petit detall et mata. Em recorda l’etapa a València, amb Víctor Espárrago, que ens deia que si quan pots no vols, potser quan voldràs ja no podràs. És el que ens està passant.” El tècnic va parlar per primer cop de lligar la permanència: “Mai hem parlat d’aquesta situació al vestidor ni ho hem plantejat, però cal estar alerta.”