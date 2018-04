Víctor Sánchez: “Tenim el nostre orgull ferit”

Víctor Sánchez va passar aquest matí per sala de premsa. El capità va apostar per la unitat en aquests moments tan delicats del club. Reconeix la mala temporada de l’equip i que l’equip “està tocat” i en “una situació delicada” però creu que hi ha prou potencial i convicció per capgirar una situació on el descens comença a ser una ombra allargada. El Deportivo està a nou punts a falta de 15 punts per disputar-se. El partit més immediat de l’Espanyol és la visita a Montilivi. El rubinenc va deixar patent que els futbolistes encaren el partit amb motivació i més després de la derrota en la primera volta. Una matinal tensa a la Ciutat Esportiva on la plantilla es va reunir, sense el tècnic, durant més de mitja hora. Ahir, el director general esportiu, Óscar Perarnau, va estar reunit passat la mitjanit amb Quique Sánchez Flores. El tècnic avui no ha sortit al camp d’entrenament.

Situació. “Estem tocats, era un partit davant un rival que tampoc venia bé i li costava guanyar. Teníem esperances de capgirar la situació i col·locar-nos en una zona tranquil·la. Va ser un pal per no poder afrontar el final de lliga amb millors sensacions”.

Quique. “No hem parlat amb el tècnic, al final ell també pateix amb tot això. Estem en el mateix vaixell. Les mirades estan centrades en ell i la crítica cap a l’entrenador. Ell en els moments durs també pateix. Cal seguir i no ens queda una altra. Hem arribat fins aquí per culpa nostra i hem seguit tots just fins al final de temporada.

Reunió prèvia a l’entrenament. “Són coses nostres i que fem després d’un partit i ens ho guardem per nosaltres.

Ratxa golejadora. “És un problema, ens costa fer gol i crear. Tenim tres o quatre ocasions i no acabem de definir. L’any passat érem més efectius i enguany no ens cau la moneda de cara.

Unió “El final de la temporada l’hem de salvar entre tots. L’any passat vam fer una bona temporada i va ser mèrit de tots i ara és demèrit de tots. Hem de sumar tots i donar el millor de nosaltres mateixos. Això ho salvarem entre tots”.

Sortida de Quique. “Ens queden cinc partits i no ens ho plantegem però en el món del futbol no tot és matemàtic però la idea és estar units amb els jugadors, cos tècnic i la nostra gent. Per sort els demèrits dels altres equips ens fan que tinguem marge. Fa dos anys estàvem en una situació pitjor. Ara tenim millor equip i res ens fa dir que no li podem donar la volta però ha de ser aviat”.

Entorn. “No li donem importància al que es diu fora, és un moment per estar units i parlar dins del camp. No serveix de res els retrets. Tenim millor equip que molts dels que estan per sobre nostre però mereixem estar on estem.

Tristesa. “El suport de la nostra gent el seguim tenint. Pot xiular a l’equip i estar descontenta amb l’equip per com es juga però tinc clar que si fem una crida a la nostra gent a què ens doni suport a i ens estem jugant la vida vindran. Han estat en els pitjors moments d’aquest club i ho seguiran estant. El problema és que teníem unes expectatives posades pel nivell de la plantilla que no s’han donat i això genera frustració. L’objectiu era millorar el vuitè lloc i ara és una galleda d’aigua freda on estem. Ens hem de donar una alegria i tot comença aquest diumenge. El Girona si pot ens farà mal perquè ja sabem com ens veuen i que pensem de nosaltres.

Final davant del Girona. “Hem de buscar la motivació i no la pressió d’una final. Cal ser millor que ells i hem de demostrar que en l’àmbit individual i col·lectiu podem ser millors que ells.

Permanència. “Risc sempre hi ha, si matemàticament no està salvat, existeix. Si serà possible o no ho marcaran els resultats. Tenim l’obligació que aquests rics no sigui i això depèn de guanyar aquesta setmana i la següent”.

Tema mental. “Hi ha un problema psicològic i l’equip no està bé però això ho hem arrossegat tota la temporada”.

Motivació. “Tots hem estat per sota del nostre nivell. La fam que tenia l’equip l’any passat, després d’un any complicat, potser ha baixat un 1 per cent i això fa la diferència amb els rivals”.

2 victòries en 15 partits després del conat de sortida de Quique a l’Stoke City. “La seva sortida no ens va afectar el grup ni a mi en l’àmbit personal. És lògica que hi hagin ofertes en el món del futbol.

Partit a domicili: “No és un alleujament jugar fora de casa, nosaltres sempre volem jugar a casa. Hem d’alimentar la nostra gent amb fe i resultats”.

Duel amb el Girona. “Tant de bo sigui el rival propici. Tenim el nostre orgull ferit. Ells ens veuen com l’enemic i un equip a batre. Si ens poden marcar cinc, ho intentaran”.

Duel de la primera volta amb els gironins. “El partit de la primera volta va ser complicat de digerir. No hi ha set de venjança però ens van deixar en una situació delicada . Tots estaven parlant del bé que ho estaven fent ells i el malament que ho fèiem nosaltres”.