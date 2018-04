Naldo: “Tenim confiança per sortir d’una situació incòmoda”

L’Espanyol arriba a Girona amb molts problemes, un dels quals la defensa. Hermoso està sancionat i Duarte, lesionat. Naldo porta setmanes fora amb molèsties al genoll i demà passarà una última prova per veure si pot jugar. Aquest matí s’ha mostrat optimista. “Em sento bé, content de poder jugar. No he fet cap prova definitiva i tinc alguna molèstia. Hem de mirar. No sé si seré titular, encara estem entrenant i no ha provat els onzes. Aparentment estic disponible, però encara he de fer una prova més per veure si entro o no. No sé si jugaré, espero ser titular i que el genoll respongui.”

Amb Naldo o no, l’Espanyol necessita guanyar per sortir de la mala dinàmica i fugir del descens. “Estem preocupats només en diumenge, en jugar bé. Si guanyem estarem lluny dels de sota, tranquils i hem de pensar matemàticament en guanyar un partit o dos. Serà un gran partit, un derbi. Nosaltres tenim confiança per sortir d’una situació incòmode. Queden cinc jornades i depèn de nosaltres. No som el Màlaga que ha estat tota la temporada en zona de descens. Queden cinc partits i esperem quedar més amunt.”

Naldo ha insistit que no cal mirar els rivals, només centrar-se en recuperar les virtuts perdudes per tenir un tram final més tranquil. El brasiler ha defugit les polèmiques, també quan li han recordat la frase de Quique Sánchez Flores que quan un pot i no vol, després quan vol no pot. “Parlo per mi i crec que per tots i tots sortim a jugar per guanyar. Tots mirem de donar el màxim. Infeliçment el futbol et dóna l’empat, la derrota o la victòria, a vegades sense que tingui relació directa amb el joc que fas. És una declaració seva, no sé si pel partit que ha vist o què ha pensat. Potser es pot interpretar diferent.”

Finalment, Naldo ha parlat del rival i la gran temporada del Girona. “Sabem que el Girona porta més d’un any amb el mateix grup, mantenint la dinàmica i l’esquema. Hem de trobar els nostres punts forts per poder-los guanyar. Ells estaran molt motivats perquè vénen d’una victòria. Nosaltres també ho hem d’estar. Estem centrats en fer un bon partit, sabem que en el seu estadi serà complicat.”