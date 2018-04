La sortida de Quique serà difícil de pair

Quique Sánchez Flores va ser acomiadat divendres passat del seu càrrec d’entrenador de l’Espanyol. Aquest era el primer pas, però ara en queda un altre de més feixuc que és la rescissió del seu contracte. El club ja tenia previst negociar de manera amistosa l’últim any del seu contracte. El full de ruta inicial, com vam explicar fa un mes a L’Esportiu, passava per negociar amb el preparador madrileny a final de temporada. Ara la situació s’ha recargolat amb l’acomiadament prematur. “Volia que el féssim fora”, és la frase més repetida que se sent a la planta noble de les oficines de Cornellà. La gestió amistosa inicial ara donarà pas a una digestió més feixuga del contracte. Quique té en el seu contracte una clàusula clara on s’estipula que si iniciava el seu segon curs a la banqueta, en cas d’acomiadament cobraria la totalitat del seu últim any de contracte. Un punt que va deixar per escrit per evitar disputes legals i, de retruc, diferenciar-se del gruix dels seus col·laboradors, que tenen contractes diferenciats. La majoria havia signat un contracte de dos anys més un tercer d’opcional, i només hauran de cobrar les seves nòmines fins al 30 de juny. Quique tenia tots tres anys signats i amb una clàusula escapatòria si marxava a un altre equip. En la mateixa situació estan dos dels seus altres col·laboradors Alberto Giráldez i Antonio Díaz.

L’Espanyol va iniciar el camí de la destitució de Quique Sánchez Flores després d’escoltar les declaracions del tècnic a Getafe. “No donem per a més”, va dir el 15 d’abril el llavors preparador. Unes paraules que van encendre els ànims de la plantilla i del club. La directiva va considerar aquestes declaracions com una falta disciplinària, segons va avançar ahir RAC 1. L’estratègia inicial se’n va anar en orris, o com a mínim va perdre força jurídica, amb el matís que va donar el tècnic en una posterior roda de premsa en què va corregir aquesta afirmació al·legant un bloqueig mental dels seus deixebles, i no per la qualitat de la plantilla.

Ara mateix les parts continuen negociant. El tècnic continua vivint al domicili que li paga el club, i l’entitat és conscient que qualsevol escenari es pot produir. Continuen apostant per un acord amistós i evitar-se el tràngol de passar pels tribunals. El gabinet d’advocats Rousaud Costas Duran, firma participada pel vicepresident de l’Espanyol, Adolf Rousaud, està portant les negociacions. No obstant això, sembla evident que el club blanc-i-blau, i més vistes les clàusules contractuals, haurà de pagar la totalitat de l’últim any de contracte de Quique Sánchez Flores. Ara la batalla jurídica serà esbrinar si l’entitat pot gestionar de manera flexible els terminis per pagar-li la liquidació. No és el mateix pagar-li els 4 milions que ha de percebre en un únic pagament que fer-ho de manera esglaonada. Però això dependrà més del tècnic madrileny i de la seva voluntat. En definitiva, la marxa de Quique serà de difícil digestió.