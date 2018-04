Fer-se perdonar

Dos partits i tothom amb més ganes de cloure el campionat i agafar vacances que no pas de canviar l’equip. Tots menys David Gallego, que acaba de fer un somni realitat amb el salt al primer equip. L’entrenador de Súria seurà per primer cop a la banqueta de l’estadi de Cornellà-El Prat en una de les dues oportunitats que tindrà i ho farà amb ganes que l’afició rebi una alegria, encara que sigui menor, contra un Las Palmas amb els dos peus a segona divisió, sense que Paco Jémez, vell candidat a ser tècnic periquito, hagi pogut redreçar el rumb.

Si no es mira la classificació, hi ha punts d’interès aquest migdia a l’estadi de Cornellà-El Prat. David Gallego va voler marcar perfil des del primer dia, mostrant que la idea futbolística és diferent que la de Quique Sánchez Flores, a qui, això sí, va atorgar la principal quota de responsabilitat de la victòria a Girona pel treball defensiu del seu predecessor durant l’últim any i mig. Però hi ha ganes de veure si el nou llogater de la banqueta periquita és capaç de plasmar en tan poc temps una filosofia diferent, de més amor per la pilota i no buscar tant el contraatac. Una setmana d’entrenaments és un període molt curt i el surienc va deixar clar ahir que hi ha un rival que també juga. “Tu treballes uns conceptes durant la setmana. Sabem què volem transmetre, que requereix molt de temps per treballar l’atac. Ho veurem si el rival t’ho permet. Potser t’ho modifica. L’exemple és el Girona, que volíem pressionar molt amunt i ens van superar. Volem créixer, però hi ha un rival.”

El segell Jémez

I no és un rival qualsevol. Si l’Espanyol vol tenir la pilota, Paco Jémez n’ha fet un segell a la seva carrera. Qui se l’emportarà? Caldrà veure-ho. Un dels punts d’interès de l’equip. El tècnic andalús va fer una gran feina al modest Rayo, imprimint-hi una forta personalitat, però des d’aleshores s’estavella arreu on va. Sis derrotes consecutives i sense guanyar els tres punts des de fa gairebé tres mesos, quan va guanyar per la mínima el cuer. Temporada per oblidar amb quatre entrenadors, si bé arriben a Cornellà sense res a perdre, un cop consumat el descens. “Las Palmas, ho tinc molt clar, té un entrenador que porta el model al límit. Comporta riscos i sabent que la classificació no els penalitzarà serà encara més perillós. La seva proposta és ser molt agressiu amb la pilota i sense. Assumeix molts de riscos i intenta fer una pressió molt alta. Un entrenador molt valent, que fa el que sent.” David Gallego tenia el costum de no repetir gairebé mai l’onze titular amb el filial i no se sap què farà avui, perquè va optar per no donar pistes. L’entrenador de l’Espanyol recupera Mario Hermoso després d’un partit de sanció i, si vol tenir més la pilota, el madrileny té possibilitat d’aparèixer en el lloc d’un Naldo que es va forçar una mica per les baixes a Girona. Duarte continua fora per problemes al turmell.

El dubte de l’afició