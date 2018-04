Gerard marca el camí

L’Espanyol de David Gallego es presentava a Cornellà. La intenció del nou tècnic és donar més dinamisme al joc ofensiu. Un guió llaminer però de difícil encaix. Els vicis del passat pesen i ahir no es va passar de l’empat contra Las Palmas. La motxilla està carregada i costarà buidar-la per omplir-la de noves idees. Els blanc-i-blaus estan en aquest procés de metamorfosi, mudant la pell. L’empat final pot tenir gust de decepció però l’Espanyol va jugar millor que una setmana enrere a Montilivi. El duel amb els gironins va tenir un gran premi gràcies a l’eficàcia en els últims metres. Ahir, amb un adversari menor, es demanava més als blanc-i-blaus però es van quedar a mig camí. Més possessió però poca concreció en els metres finals. I això que Las Palmas acumulava 12 jornades sense guanyar i les darreres cinc amb cinc desfetes. El camí semblava net per dibuixar un triomf còmode. El tècnic de Súria va introduir quatre canvis respecte a l’alineació de Girona. Els primers minuts van ser de clar domini local amb una bona circulació de pilota i pressió avançada. L’efervescència inicial es va anar diluint. Els dubtes i les inconcrecions en la sortida de pilota van ser el detonant del gol canari. Mal control d’Hermoso, que va perdre la pilota. El replegament obliga David López a tallar una assistència d’Ezekiel que toca a la mà del santcugatenc. Calleri va transformar des dels onze metres i els aplaudiments inicials es van convertir en xiulets. L’Espanyol només trobava la llum en alguna acció aïllada de Gerard Moreno que tant intentava una jugada impossible com buscava una línia de passada que no veia ningú. Dídac Vilà va disposar d’una gran ocasió però el seu xut no va trobar porteria. Li faltava una marxa més a l’Espanyol per foradar la porteria de Chichizola, que no es va haver d’esforçar gaire per aturar els xuts mossegats de Melendo i Sergio García. Calia molt més per emportar-se els tres punts.

Els locals es van centrar de ple a buscar la remuntada. Sergio García va donar el primer avís amb una rematada de cap que no va trobar porteria. Més a prop va estar Gerard Moreno, que va ensumar el gol en una doble ocasió. Després de rematar al travesser va recollir el refús, però Chichizola va evitar el gol. No va durar gaire la resistència canària. Sergio García va assistir Gerard, que va enviar la pilota al fons de la porteria. Era el quinzè gol del pitxitxi, que deixava enrere els 14 gols del curs anterior. El punta va seguir buscant amb insistència el gol del triomf. No el va trobar però va fer aixecar els aficionats dels seients amb una jugada defensiva. Gerard omnipresent, tot cor, tot força. Un futbolista imprescindible que suma més de la meitat dels gols del seu equip. És el futbolista franquícia i tothom vol saber què passarà un cop s’acabi la lliga. El seu rendiment és grandiós i l’Espanyol d’aquesta temporada li ha quedat petit. El club només té un camí: créixer al mateix ritme que el futbolista o bé deixar-lo marxar. El primer supòsit sembla lluny. L’economia de l’entitat no està per fer fortes inversions sinó per minimitzar costos i aquesta realitat topa amb la fam competitiva del davanter. L’afició sap que haurà de degustar fins al final de curs el seu futbolista de referència. Un jugador que ha conquerit Cornellà amb la seva entrega i el seu sentiment. Ha frenat dues vegades la seva marxa, però ara sembla que s’albira un adeu que deixarà el club orfe del seu referent indiscutible. Un noi del planter i d’un Espanyol que va acabar amb vuit jugadors de la casa. No es veia aquesta circumstància des del 2012 amb Pochettino.

Agraït va ser el retorn de Marc Roca, un altre dels homes del partit per la seva història personal. Promocionat el primer any de Quique, aquesta temporada ha caigut en l’anonimat. Dinou partits feia que el de la Granada del Penedès no es vestia de curt –l’últim partit va ser a Gran Canària–. Ahir l’afició el va recompensar amb una afectuosa rebuda.

El partit va morir amb un empat amb mal gust de boca però que deixa els blanc-i-blaus virtualment salvats. Només un triple empat a 40 punts entre el Dépor, Leganés i Espanyol els podria enviar a segona. Una possibilitat entre 177.000 combinacions. Trist consol d’una temporada grisa i per oblidar.