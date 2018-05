Sergio Sánchez: “Seria important per a mi que Gallego continues i si no un tècnic amb la seva idea o el seu perfil”

Sergio Sánchez va passar comparèixer aquest matí. Ara, a l’epíleg de la temporada, és època de fer balanç, mirar enrere però també cap al futur. Una de les preocupacions és esbrinar qui serà el futur inquilí de la banqueta. Molts noms comencen a sortir però el mataroní ja s’ha postulat per una aposta concreta. “Seria important per a mi que Gallego continues i si no un tècnic amb la seva idea o el seu perfil”, deia el central que ara desitja poder acabar la temporada tenint presència sobre la gespa. “Queden tres jornades i l’any ha estat el que ha estat. Mentalment ha estat una temporada difícil i volem marxar amb millors sensacions de cara a l’any vinent. Estic desitjant que Gallego em pugui donar uns minuts perquè ha estat un any difícil i dur”. El central també deixava clar el seu propòsit de seguir l’any que ve. “El meu desig és quedar-me aquí molts anys més. Vull ser feliç, sentir-me futbolista i vull terminar jugant a un bon nivell. Em queden tres o quatre anys bons. Estic centrat en els tres partits que resten. Quan acabi la lliga ja es valoraran situacions personals”. El futbolista ha estat marcat pel seu ostracisme personal però no va voler entrar a donar detalls. “Ni vull, ni he de fer-ho”. I per últim, va deixar clar la relació de la plantilla amb Quique Sánchez Flores. “El vestidor no es va girar mai contra ell. El grup no es va revelar ni li va plantar cara. Ell hi ha sabut mantenir fort al grup mentalment perquè els resultats no arribaven. Ha intentat fer sopars per fomentar l’ànim. És un entrenador que, no només amb els jugadors que menys participen, li agrada tenir certa distància. Són formes de treballar, d’expressar-se”.