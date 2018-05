Gallego: “El futur? No sé què passarà amb Gerard ni amb ningú més”

David Gallego ha passat aquest matí per valorar la prèvia davant l’Atlético. El tècnic surienc no es capfica amb el futur i segueix veient el seu càrrec com un procés interí amb data de caducitat.

Temporada acabada.

“No em puc imaginar un professional que no doni el cent per cent tot i haver complert els objectius. A partir d’això, hi ha uns al·licients, jugar amb l’Atlético és un plus però per la gent, els colors i la institució que representes has de donar el cent per cent en qualsevol situació”.

Com afecten els rumors de futur?

“El que m’han demostrat tots és que la seva implicació és màxima en els entrenaments però no estic dins del seus cap i no sé cap a on anirà”.

Moment personal.

“Estic vivint això amb una gran il·lusió i una màxima responsabilitat. No era el millor moment i el que vol un entrenador però hem complert els objectius, que no eren els del principi de temporada, que era mantenir la categoria i ho hem fet en dos partits. Però amb el meu model no puc adaptar el meu sistema i t’hauràs d’adaptar al rival”.

Diego López, retorn

“És una gran notícia. Teníem el dubte en l’àmbit clínic però ell diu que en principi, si passa qualsevol cosa, pot estar i a partir de la setmana vinent millor. Ell pot participar.

Llista. “És decisió tècnica i numèrica. He de fer una llista de 18 i ara era el moment de fer-ho. A Girona me’ls vaig portar a tots i a casa també per dinàmica de grup.

Atlético, el rival. “Els números de Simeone estan aquí. És un equip molt gran i l’ha fet més gran amb els títols. L’Atlético és una entitat molt gran.

Gerard Moreno. “Jo m’imagino que Gerard el tinc per demà i el futur no sé què passarà. No perdo l’atenció en coses que no ser que passarà ni amb Gerard ni amb ningú més. A gaudir d’ell el diumenge.

Entitat i il·lusions. “Intento transmetre les meves idees el cap de setmana i no puc mirar més enllà”

Atlético i perfil competitiu. “És un equip que és fonamental en el futbol. Domina les dues àrees. Són contundents en la seva i són determinants en l’àrea contrària. A més, té transicions bestials. Hem de tenir molta cura en les vigilàncies defensives i hem d’estar molt encertat en les poques que tinguem per fer.

Convençut de competir. “Has de pensar en els teus i el camí que tinc clar és com hem d’anar nosaltres i el que volem és guanyar i estem convençuts.

Futur com a tècnic. “Parlem del dia a dia. El meu futur és que sóc un entrenador interí i després del partit contra l’Athletic torno al filial. Estic de forma interina i intentar guanyar els tres partits que resten. A mi la resta són elements que no em pertoquen.

Quins canvis faria a l’equip de cara a la temporada vinent? No et contestaré fins que no sigui”.