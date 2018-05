Què cal fer amb Gallego?

David Gallego va agafar l’Espanyol d’urgència la tarda del 20 d’abril. L’acomiadament fulminant de Quique Sánchez Flores i el gran moment del filial (ja classificat per al play-off d’ascens) li donaven la possibilitat d’entrenar a primera. Des d’un primer moment, el club li va deixar clar que el càrrec era pels cinc últims partits de lliga. La seva missió era intentar acabar la temporada amb la millor imatge possible i evitar qualsevol por d’un possible descens. El surienc fa 18 dies que ocupa el càrrec però li ha donat un gir copernicà a l’Espanyol en tots els sentits. Els resultats l’avalen: set punts en nou partits. Dues victòries a domicili contra el Girona i la històrica davant l’Atlético de Madrid i un empat a casa contra Las Palmas. La victòria al Metropolitano va ser tot un símptoma. Un futbol de més control, mitjançant la pilota, i dominant el guió del joc en tot moment. Va ser el partit més rodó de la temporada a domicili i uns dels millors d’aquest curs estrambòtic. Declaracions darrere declaracions, tots els futbolistes han anat reforçant la figura de David Gallego. L’últim, David López, un dels capitans. “Està fent mèrits per continuar. Ell sap que l’any que ve ha de tornar al filial, ho sabem tots, però està donant el màxim i fa tot el possible per continuar l’any que ve. L’única forma que té de fer-ho és guanyar tots els partits. Ara, de tres, n’hem guanyat dos i un empat. Mèrits n’està fent, però la decisió serà del club”, deia el central.

La gran pregunta que volta pel cap de molts aficionats és: “Què hem de fer amb Gallego?” Els resultats els està aconseguit i amb molt poc espai de temps. Té la confiança del vestidor, a qui s’ha ficat a la butxaca per la seva forma de treballar senzilla però directa. Un entrenador que va de cara i que no es perd en barroquisme. I, a més, molts futbolistes han sortit de l’anonimat i molts s’han tret la cotilla tàctica de Quique i ara gaudeixen sobre la gespa. Tots aquests ingredients fan que la candidatura de David Gallego vagi agafant cos. El tècnic continua insistint públicament que el seu periple acaba a San Mamés, on es jugarà l’últim partit de lliga i després tornarà al filial. Una posició que manté també en privat amb els seus col·laboradors. Només pensa en el dia a dia, no és un somiatruites. Però la realitat a vegades és molt tossuda. El club no el tenia com un dels seus candidats per agafar l’equip el curs 2018/19 però la seva forma de portar el grup i els resultats que està aconseguint potser fan canviar el parer a més d’un als despatxos de Cornellà. No obstant això, el que més juga en contra del surienc és el passat. A la retina molts dirigents encara tenen fresca l’aposta de Sergio González i consideren que tornar a apostar per un tècnic de la casa podria comportar massa risc.

De moment, les accions de David Gallego continuen pujant i té al davant dos partits més per continuar alimentant la seva candidatura però, avui, l’aposta del club continua sent portar un tècnic amb més currículum per a la pròxima temporada.