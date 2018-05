El projecte de Perarnau

Òscar Perarnau va tornar a l’Espanyol el passat 2 juny després de 16 mesos allunyat del futbol per un problema personal. Chen Yansheng va insistir personalment en el seu retorn amb l’objectiu de porter la planificació esportiva a tots els nivells. La seva tasca inicial era la de coordinar la direcció esportiva del primer equip i del filial, la secretaria tècnica, el futbol base, el femení i l’àrea mèdica. És a dir l’arquitecte global de l’Espanyol en tots els assumptes que afectin l’activitat esportiva. En un primer moment el maresmenc no volia estar en el dia a dia de l’entitat sinó tenir una panoràmica i traçar una estratègia en el full de ruta a seguir en el pla esportiu i dotar a l’Espanyol d’unes sinergies i uns mecanismes eficients. Això va ser en un primer estadi on Perarnau ha anat fent passes com la reestructuració dels serveis mèdics i de fisioteràpia passant per col·locar a homes de la seva confiança en les categories inferiors. El primer equip havia quedat al marge dels canvis i Perarnau no volia ficar-se en el terreny dels fins fa poc director esportiu, Jordi Lardín.

Tots aquests canvis han estat substancials i importants però no han arribat al gran públic. El que preocupa i ocupa a Chen Yansheng és la dinàmica del primer equip. La temporada està a punt d’acabar i el màxim mandatai no està gens content amb el que ha vist. La sortides de Lardín i Quique Sánchez Flores van ser les víctimes del deficient curs protagonitzat. Ara el mandatari xinès vol que Perarnau tingui més pes en les decisions del primer equip. Que marqui més el dia a dia de l’equip professional. Una situació que fa un any el maresmenc volia evitar i no tenir una responsabilitat tan directa. Ara això canviarà. Ahir Pericosonline donava una primera pinzellada a aquest assumpte. El futur relleu de Jordi Lardín no serà un director esportiu a l’ús. Per començar no tindrà aquest nom. És una decisió directa i clara per marcar l’ascendent que té i tindrà Perarnau. La mostra més clara de la seva importància en la confecció del projecte del proper any és que serà ell qui escollirà la terna de candidats que li presentarà a Chen Yansheng quan arribi els propers dies a Barcelona. En un principi semblava estrany que no s’esperés al recanvi de Jordi Lardín però aquesta és l’explicació i el perquè de la decisió.

Gairebé un any després del seu nou aterratge a l’Espanyol Perarnau té les mans lliure per fer i desfer el que cregui convenient. Té tot l’aval de Chen Yansheng que valora enormement el seu treball, la seva honestedat i fidelitat. Ara Perarnau podrà fer un projecte totalment a la seva mida sense trepitjar a cap dels seus col·laborador. Una situació que no podia fer amb Lardín per no treure-li atribucions. El problema és que Perarnau haurà de cohabitar amb l’herència dels dos últims anys de la gestió. Un equip amb contractes elevats i marcat per un límit salarial que s’ha desbordat i cal reduir de manera immediata. Aquest és el seu taló d’Aquil·les però el maresmenc ja va demostrar, sota la presidència de Joan Collet i en plena economia de guerra, que està capacitat per gestionar situacions de crisi. En certa manera, ara comença de debò el projecte de Perarnau. Almenys en el que es refereix al primer equip i una de les decisions que marcarà el futur del pròxim curs és l’entrenador. Aquest a és una peça angular i Perarnau té clar el que vol. I en aquesta planificació, el relleu de Lardín serà un element accessori per ajudar al maresmenc en la feina de captació de fitxatges pel primer equip.