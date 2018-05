Perdre el referent

L’Espanyol tindrà molta feina per evitar una davallada en el nombre d’abonats. El grau de desencís de l’afició va en augment i la promesa de no haver de vendre les figures ha estat efímera. Les èpoques dels adeus de Kiko Casilla, David López o Forlín per l’obligació de quadrar números han tornat en temps rècord i el gran ídol serà el pròxim a marxar. Gerard Moreno s’ha negat a tornar al Vila-real en els dos últims mercats, però el projecte periquito va marxa enrere i aquest cop accepta vestir de groc de nou, deixant 20 milions en la tresoreria periquita.

El pitxitxi blanc-i-blau ha batut el seu rècord golejador en les dues últimes temporades i té una clàusula de 40 milions, que puja a 50 a partir de l’u de juliol. Però l’Espanyol només té el 50% dels drets, així que n’ingressarà la meitat perquè els comparteix precisament amb el Vila-real, l’equip que va obrir les portes de primera a Gerard Moreno. L’interès de l’Atlético o el Sevilla era més golós, ja que sempre hi havia l’opció en el contracte que si arribava una oferta de fora del club periquito, aquest podia retenir-lo si n’abonava el 30% als castellonencs, recurs que s’esvaeix del tot ara. El punta català va negar ahir després de l’entrenament cap acord tancat, però va admetre les negociacions. L’entitat periquita feia dies que tenia l’alarma encesa arran del partit amb Las Palmas, en què per primer cop va canviar el discurs i va obrir la porta a un adeu.

El Vila-real va ser l’equip que va apostar per Gerard Moreno després de ser tallat per l’Espanyol i esclatar al juvenil del Badalona. Periquito convençut, el davanter no va dubtar a acceptar l’oferta periquita per ocupar el lloc de Sergio García i s’ha convertit en el referent clar, no només pels gols, sinó per la connexió amb la graderia, que hi veu un aire de Tamudo, i el joc, en què fa d’eix apareixent per totes les zones del camp, amb l’afegit d’un sacrifici defensiu enorme. Unes virtuts que han dut els groguencs a intentar fitxar-lo reiteradament i després de rebre el no per resposta en dues ocasions, a la tercera l’han convençut, en assumir que el creixement del projecte català s’ha esvaït, a diferència de la regularitat dels de la Plana, que tornaran a Europa la pròxima temporada. S’hi suma que és un club que coneix per dins i que sap que atrau les mirades dels grans clubs (Eric Bally, Bakambú, Musacchio, Vietto, Gabriel, etc.), alhora que fa més fàcil ser internacional.

El retorn al Vila-real suposa fer un pas endavant en les aspiracions, continuar creixent, una opció que no té en un Espanyol de retallades i vendes. L’operació es farà quan acabi la lliga i el preu relativament baix (20 milions) permetrà als groguencs situar-lo entre els més ben pagats de la plantilla, molt per sobre del sou actual.

La venda d’Aarón