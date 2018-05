Adeus farcits de gols

Tots fossin així. L’Espanyol va disputar ahir l’últim partit de la temporada a casa i va trobar en el cuer Màlaga el rival ideal per marxar amb un bon gust de boca. Golejada per 4-1 amb els davanters repartint-se els caramels i Gerard Moreno signant el primer, alimentant el desencís i trauma que suposarà el seu adeu. L’afició li va demanar que es quedés, però és qüestió de projecte, no de càntics.

L’inici del partit contra el cuer va ser un resum del totum revolutum en què viu l’Espanyol els darrers capítols de la temporada. Una graderia amb poca afluència, que per primer cop en molt de temps va aplaudir tots els noms que es deien per megafonia de l’alineació. Ja no hi és Quique Sánchez Flores i Pau, un dels habitualment xiulats, no va poder acomiadar-se perquè Diego López va tornar a la titularitat. Crits de “Gallego, Gallego” abans del xiulet inicial, si bé el tècnic, ahir a la llotja per sanció, té poques possibilitats de continuar tot i haver sumat deu punts de dotze. Tot plegat, un ambient fred i enrarit, amb la grada Canito buida en protesta contra les mesures d’identificació dels Mossos, i damunt la gespa el protagonista de sempre per posar el dit a la nafra. Només s’havien disputat set minuts i un toc subtil de Darder va deixar Gerard Moreno sol a la frontal de la petita. El davanter hi va voler afegir una dosi extra de delicadesa tècnica fent passar de primeres la pilota per sobre del porter, però hi havia massa poc espai. Andrés Prieto la va tocar, sense poder fer res amb el rebot. 1-0. I com millora prop de l’àrea, el d’Artà, que desaprofitat que ha estat, doncs, durant mesos.

El pitxitxi de l’Espanyol va sumar el setzè gol de la temporada, dies després que es donés per fet l’adeu per iniciar una segona etapa al Vila-real. El club blanc-i-blau és un còctel explosiu i caldrà veure cap on tira. No hi va haver petons a l’escut ni simbolismes tradicionals per celebrar el gol, amb Chen Yansheng mirant-s’ho en directe el mateix dia que la directiva anunciava que vol apujar el preu dels abonaments. Per ajudar a posar-hi una dosi de calma, el millor rival possible. Ni amb una defensa que per moments situava tres centrals el Màlaga podia evitar les arribades constants dels periquitos, amb Gerard amenaçant cada dos per tres d’ampliar estadístiques, però els tres davanters tenien ganes de lluir i en el 26’ Baptistão hi va posar més ganes que Lestienne, li va guanyar la posició, va arribar a la línia de fons i va assistir Sergio García, que en el segon intent va fer el 2-0.

El Màlaga va canviar els extrems de banda, com si hagués de canviar alguna cosa. José González va acabar demanant disculpes per la imatge, prou significatiu. Els forats en defensa eren bàrbars i en el 29’ Gerard va iniciar la transició ofensiva i es va canviar els papers amb Sergio García d’assistent i Baptistão d’executor. El vuitè de la temporada, rècord personal. Abans del descans el cuer va retallar distàncies amb unes mans involuntàries però culpables de Naldo. Adrián va aprofitar el penal i l’anècdota no va anar a més perquè Diego López va brillar en una canonada de Success després d’una greu errada del brasiler.

El Màlaga va iniciar la segona part fent debutar un lateral esquerre del filial. Per a això era el partit. Baptistão va recordar tot seguit que si se li critica la manca de punteria no és per casualitat i de cop l’error es va convertir en tònica habitual que es propagava com un virus. Així, Success es va escapolir de tres rivals i Rolán no va aprofitar-ho dins l’àrea petita. Torn de Gerard Moreno, que va fer misto en la passada de la mort de Baptistão, sense que ni Piatti ni Sergio García aprofitessin els rebots posteriors dins l’àrea. Fins i tot Diego López se sumava al festival inesperat i gairebé s’empassa un xut centrat sense perill aparent.

El cuer va seguir oferint forats constants a la contra i per aprofundir en la condició de rival ideal Rosales va fer caure Piatti de manera innocent en el 79’. Penal. Gerard Moreno va cedir-lo a l’argentí. Golejada per cloure la lliga a Cornellà, però fan més mal els comiats.