Posant fil a l’agulla

Chen Yansheng va presenciar l’últim partit de lliga a casa contra el Màlaga i es va quedar amb un bon regust després de veure com el seu equip guanyava els andalusos per un solvent 4-1. Aquesta era la part més lúdica del seu viatge a Barcelona. I és que a partir d’ahir ja va començar a posar fil a l’agulla al projecte 2018/19. El mandatari xinès s’estarà a la ciutat comtal fins al dimecres 23 de maig. Durant aquests dies s’hauran de traçar minuciosament els paràmetres esportius i econòmics que ha de seguir el club.

El primer objectiu del president Chen, assessorat pel director general esportiu, Òscar Perarnau, és escollir el tècnic que dirigirà l’equip. És la prioritat absoluta i ja es podria saber aquesta mateixa setmana. El president està valorant amb el tècnic maresmenc quin és el perfil més adient tenint en compte el currículum del preparador i, alhora, que s’ajusti als requeriments salarials. La terna de candidats continua sent Asier Garitano, Paulo Sousa i Joan Francesc Ferrer Rubi. A part d’aquests tres noms n’hi hauria un altre que és David Gallego. Està pràcticament descartat però el club valora molt positivament els passos fets en aquest final de temporada. Se’l considera un actiu del club i ara se centrarà a obtenir l’ascens a segona B amb el filial. Se li traslladarà que el continuaran tenint en compte per a futurs moviments a la banqueta i el surienc sempre serà la bala de plata que tindrà la directiva; en el cas que el pla A no surti bé, sempre hi haurà la tranquil·litat de tenir un entrenador al filial que ha demostrat la seva capacitat per dirigir un equip a primera i fer-li fer un gir copernicà en poques setmanes. Gallego ha sortit de l’anonimat i la seva figura ha crescut de manera exponencial les últimes setmanes. Depenent de com vagin les gestions amb el tècnic, es podria fer oficial abans del cap de setmana o bé esperar que l’equip acabi la lliga diumenge i fer oficial el nomenament a partir de dilluns. La intenció és que abans que marxi el president a la Xina ja tingui una trobada personal amb el nou inquilí de la banqueta i, fins i tot, que tingui una xerrada amb cadascun d’ells abans de prendre la decisió definitiva. Una manera de treballar que ja va utilitzar en l’anterior càsting, en què l’escollit va ser Quique Sánchez Flores, però també es va reunir amb Paco Jémez. I és que tenir operatiu el tècnic és bàsic per accelerar la planificació dels fitxatges i ara és més prioritari que el secretari tècnic.

L’altre tema a tractar serà la venda de Gerard Moreno, el gran referent. Al club blanc-i-blau ja tenen coll avall que el davanter no continuarà el curs vinent. Només una maniobra de Chen Yansheng per comprar els 30% dels drets del futbolista podria fer que la situació fes un gir copernicà i frenar la marxa del futbolista al Vila-real, que ha presentat una oferta en ferm pel futbolista.