Pau: “No em queixo de l’Espanyol, sinó de la gestió del director esportiu”

Els companys de Pau han omplert la sala de premsa i també hi era la dona i la filla, així que des de l’inici ha quedat clar que era un comiat. Abans de les preguntes ja ha demanat parlar. “No seguiré vestint la samarreta de l’Espanyol. Ha estat un any complicat, escoltant tot el que sortia. És el moment d’aclarir per què marxo. Mai diré una paraula en contra d’aquest club, però hi ha hagut coses que han passat i la gestió no ha estat la que m’agradaria. Vaig marxar a Anglaterra amb una opció de compra, al març el Tottenham em comunica que em vol, però no pagar la quantitat pactada, massa alta quedant un any. Espanyol decideix que no, que ho paguen els 7 milions o he de tornar. No hi ha solució i torno. El director esportiu em diu que està content i que parlarem de la renovació. Passen els mesos sense una paraula. L’única trucada és per dir que no compten amb mi, que hi ha un equip que em vol i que em posi d’acord. L’última setmana d’agost. Em molesta que em diguin una cosa i facin una altra i que l’oferta sigui pel mateix preu que la del Tottenham. No ho entenc. Em quedo perquè la dona estava embarassada i perquè on anés no jugaria d’entrada. Aquí amb Diego López lesionat sabia que tenia opcions. No em queixo de l’Espanyol, sinó de la gestió del director esportiu. Em molesta perquè porto nou anys. Segueixo jugant, tinc continuïtat. A l’octubre la primera reunió i ens diuen si volem seguir. Els comuniquem que no estem contents, però que estem oberts a parlar-ne. El 14 de novembre arriba la primera oferta, a un mes i mig de quedar lliure. La gestió ha estat dolenta i s’ha trigat massa. No marxo per diners, no aniria on vaig ni la forma de negociar hauria estat així. Marxo perquè no em sento a gust. Li vaig dir al representant que no respongués a l’oferta fins tenir clar si marxo. Al gener neix la meva filla i al febrer comunico que marxo. Li dic a algú del club i li demano que no digui res. Així ha estat i crec que l’Espanyol està en bones mans si segueix aquesta persona.”

Després del relat inicial, Pau no ha volgut confirmar que el Betis serà el nou destí, però ha aclarit que el Brighton era l’equip que va presentar l’oferta el passat estiu. El gironí ha elogiat Òscar Perarnau i ha deixat més detalls del disgust amb Lardín, com les declaracions del novembre apuntant que si no renovava, aniria a la banqueta. “Amb les informacions que sortien, no ajuda que una persona amenaci que o renoves o vas a la banqueta. Totes les informacions que sortien sobre mi eren negatives. No he dit res per no perjudicar l’equip i ara que acaba la temporada és el moment. No és una discussió personal. No tinc cap problema amb en Jordi. No estic d’acord amb la gestió que ha fet en representació del club, que va triar-lo per fer aquesta tasca. Crec que ara l’Òscar és la persona indicada, l’Espanyol va tenir mala sort que hagués de marxar per temes personals fa dos anys quan la situació econòmica canviava, ara és molt bo que hagi tornat perquè s’hi pot confiar.”

Pau ha insistit que no és un problema de diners, que l’oferta de l’Espanyol era competitiva. “Si l’Espanyol m’hagués trucat a l’estiu hauria signat per la meitat dels diners que m’oferien al novembre.” I ha buscat una explicació al comportament de Lardín i Ramon Robert. “A mi em va molestar que em passés això. Ho vaig parlar amb en Tommy (N’Kono). Crec que l’Espanyol no va entendre o no va agradar-li la decisió de marxar a Anglaterra. Tot va canviar aleshores, ara les persones que manaven ja no hi són.” Finalment, Pau ha restat importància als xiulets dels últims partits, deixant clar que se sent estimat. Ni tan sols ha descartat tornar. “No ho sé. Mai li tancaré la porta perquè no es pot ser desagraït amb la gent que t’ha donat de menjar i t’ha donat l’opció de jugar. És un dia trist, l’hora de dir adéu. És el moment de prendre una altra via, amb un altre projecte que em va bé a mi i a la família. Sóc feliç d’haver estat a l’Espanyol i formar part d’aquesta família. Que em recordin com a bon o mal jugador, però que sempre ha donat la cara pel club i mai s’ha amagat, donant-ho tot. Que la gent es quedi amb això i que hi ha un periquito més a prop.”