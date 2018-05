Víctor Sánchez: “Ara ens preguntem per què ha d’acabar la temporada””

La temporada de l’Espanyol s’acaba diumenge a San Mamés i per la sala de premsa hi passen els capitans. Aquest matí ha estat el torn de Víctor Sánchez, que ha parlat de projecte i de sensacions. Una temporada que ha titllat de “dolenta”, però que espera que tingui un final agradable coronant a Bilbao una ratxa que ara és de deu punts de dotze. “Tot el que sigui pujar posicions és important. Quan amb els anys mirem la classificació, tot i ser una temporada dolenta, veuríem que potser hem acabat desens i amb 49 punts, que és un final digne. Volem acabar l’any amb ganes que no acabi. Quan estàvem en l’altra dinàmica hi havia ganes que acabés i ara ens preguntem per què s’ha d’acabar la temporada. Ens dóna la vida a nivell de club i d’imatge.”

Els resultats, però, han quedat en segon marge en el tram final de temporada, en què pesen més els adéus. “A nivell personal és dolent. Els meus sempre vull que estiguin al meu costat i més sent gent que suma. Va confirmar Pau l’adéu, una pena perquè ha fet un gran any i mereix tot el bo que li passi. Gerard tenim el dubte de què passarà. Tant de bo pugui seguir perquè ja sabem què ens aporta.” Aarón completa el trio de noms que poden canviar d’aires. “Els equips també creixen així. Tant de bo poguéssim seguir junts i es reforcés l’equip, però els equips es fan venent jugadors per fer créixer el club, que està per sobre de tot això. Esperem que Aarón i Gerard segueixin i si passa ens haurem de reinventar.”

Amb tot, l’Espanyol no ho té fàcil per engrescar l’afició quan la temporada no ha estat bona i de nou es diu adéu a referents. Víctor Sánchez ha explicat què cal fer. “S’ha de parlar clar. A la gent no se la pot enganyar. Quan tu a la teva gent li expliques què passa, què s’ha fet bé i malament. La gent ho entén o deixa de ser de l’Espanyol, que la gent de l’Espanyol no ho fa. S’ha de veure on ens hem equivocat, fer-ho millor i mirar de fer la plantilla més adequada. Poden marxar peces clau, però la plantilla és molt bona i equips que estan per baix i fins i tot per dalt la voldrien.”

Finalment, Víctor Sánchez és ja un veterà a la plantilla i ha viscut la transformació de l’Espanyol amb Chen Yansheng. Ara el projecte pateix una frenada que obliga a tornar enrere i el migcampista periquito ha deixat clar que per al vestidor parlar d’estar a la zona alta de la classificació era fer volar coloms . “Aquí hem viscut de tot. A dins no teníem tan clar que es fes un canvi cap a Europa o Champions en dos o tres anys perquè sabem com funciona el futbol. Ningú ho fa en dos anys, cal un projecte més llarg. Sabíem que hi havia l’opció de créixer i hem millorat en moltes coses, que potser no es veuen a nivell de resultats. No estem preocupats en aquest sentit. Hi ha coses que s’han fet malament, però estem millor que fa anys i no tenim res a retreure. Hem viscut moments molt més complicats.”