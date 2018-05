Gallego: “Sóc el mateix no he descobert la penicil·lina”

David Gallego ha valorat aquest matí la prèvia del partit entre l’Athletic Club i l’Espanyol que es disputarà demà a San Mamés. Serà un dia de comiats i possiblement l’últim partit del tècnic surienc al capdavant del primer equip. La trajectòria de Gallego és magnífica. Ha sumat 10 punts de 12 possibles amb tres triomfs i només un empat. Ara l’Espanyol buscarà seguir amb aquesta ratxa i enllaçar un tercer triomf consecutiu. Un fet que no s’ha aconseguit en tot el curs. “Em quedo amb moltes coses positives. Primer amb la resposta dels jugadors i després amb el cos tècnic i el grau d’implicació de tots”, ha apuntat Gallego que no ha rebut cap missatge del club sobre el seu futur. “El club no m’ha comunicat res i no és a mi a qui cal fer les preguntes. Jo no perdo temps en aquestes coses. Seguir? És una hipòtesi. És difícil, a un entrenador que estigui a tercera, dir-li que no al teu equip a primera divisió. Però no és una cosa que em preocupi i serà el que hagi de ser. No em preocupo. El que vull és entrenar i serà el que serà”.

El surienc tampoc s’ha capficat en el fet d’acabar més amunt del Girona. “No perdo un segon en això, jo vull guanyar i la resta que faci el que pugui. El nostre objectiu és lluitar per intentar acabar desens”. El tècnic tampoc buscava un salt personal en la seva bona gestió del primer equip. “No he de reivindicar-me, em dedico a entrenar. Jo no escullo els destins, ells m’escullen a mi” i ha anat més enllà pel que fa als bons resultats aconseguits. “Si em pensava aquests resultats? Sí. Jo no agafo l’equip per perdre sinó per guanyar, en cas contrari no hauria vingut”.

Els futbolistes del primer equip han valorat positivament la tasca del surienc al llarg d’aquestes setmanes. “És gratificant que en tan poc temps valorin la teva feina. És per agrair i vegin que pots entrenar en aquest nivell. Tinc el mateix coneixement de fa cinc setmanes. No he descobert la penicil·lina”. Gallego també ha destacat la predisposició del vestidor en aquestes cinc setmanes. “He vist una evolució del joc, encara que sigui petita, més que en l’aspecte emocional. Els jugadors em van demostrar una implicació total. El que hem intentat inculcar s’ha aconseguit un mínim. He vist sempre la mateixa implicació i il·lusió des de l’inici” i també ha destacat l’ambient grupal. “L’equip està en un moment dolç i sembla més una pretemporada que un final”.

D’altra banda, Gallego viurà un diumenge intens. El primer equip juga a San Mamés (16:15h.) i a les 17.30 el filial disputarà l’eliminatòria d’ascens a segona b davant el Compostel·la. “Tindré els dos ulls en el primer equip però quan acabi el partit intentaré veure que passa amb el filial què és el meu equip”.

Per últim, ha parlat de l’Athletic Club. “És un rival que té més potencial que els punts que ha aconseguit. Ells també voldran acomiadar-se amb una victòria. Són un equip que és molt agressiu en atac i pressiona molt a dalt”.