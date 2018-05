No se li pot demanar més

L’Espanyol va optar per un canvi de rumb radical fa un mes amb la destitució de Quique Sánchez Flores i el director esportiu Jordi Lardín. David Gallego va fer-se càrrec de l’equip blanc-i-blau, a cavall del filial i amb el desencís en l’ambient de veure que el somni europeu no havia estat mai ni tan sols una possibilitat factible durant la temporada. L’herència era una plantilla que havia sumat un punt de 15, amb tan sols dues victòries en 15 partits. Un repte ben complicat, però l’entrenador de Súria ha sumat 13 punts de 15, guanyant els tres partits lluny de casa i amb una millora palpable en el joc, tant en defensa com en atac.

“Potser no donem per a més.” La frase va ajudar a empènyer Quique Sánchez Flores cap a la destitució. Era un doble dard, que atiava la tensió amb un club que no li havia ofert els fitxatges promesos i una plantilla de la qual qüestionava la qualitat. Ha fet falta ben poc temps per deixar-lo en evidència. La victòria inicial en un camp tan complicat com Montilivi va tenir continuïtat amb gestes com ser el primer a conquerir el Wanda Metropolitano amb el 0-2 a l’Atlético. La millora s’ha vist en tots els aspectes. Si ens fixem en l’atac, cal admetre que el duel a Girona va ser una lliçó d’efectivitat, amb un únic entrenament de marge per conèixer els jugadors, però amb uns dies de treball es va veure detalls d’un Gallego que des del primer dia ha deixat clar que volia tenir la pilota, allunyant-se de l’anterior inquilí a la banqueta. L’1-1 amb Las Palmas va ser decebedor, però es va dominar tant la possessió com les rematades a porteria (11-6) amb ocasions clares al final per endur-se els tres punts. Un dies més tard sortien victoriosos de la visita al subcampió, de nou tenint més la pilota.

La progressió ha estat evident i el partit amb el cuer es va cloure amb golejada. 4-1 al Màlaga i una evident superioritat en la possessió (61-39%), prèvia a l’últim enfrontament, en què San Mamés va dedicar xiulets i mocadors a la inferioritat de l’Athletic. El 0-1 va ser més que curt i tan sols la falta de punteria va evitar un marcador d’escàndol. La victòria va permetre escalar posicions, amb premi econòmic.

Amb pes del planter