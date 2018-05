L’amortització de Rastar

La temporada s’ha acabat i és hora de veure cap a on camina el nou Espanyol. La reformulació del projecte anirà agafant forma en les properes setmanes. Estem davant d’un projecte més auster en tots els sentits. El club vol retallar la massa salarial en 12 milions i, de retruc, obtenir uns guanys de 17 milions d’euros per començar a amortitzar el crèdit de Rastar Group. Uns diners que han de ser a la caixa el 30 de juny. L’Espanyol camina, en certa manera, cap a un nou projecte low cost. No serà un gir tan agònic i angoixant com el que es va viure amb la presidència de Joan Collet, però el full de ruta serà semblant. La pressió ara no ve d’Hisenda, de la UTE (l’agrupació de constructors de l’estadi) o dels pagaments a diversos proveïdors, sinó de Rastar. El conglomerat xinès vol recuperar la seva inversió en el temps i la forma que es va pactar fa dos anys, quan Chen Yansheng va aportar 100 milions d’euros mitjançant un crèdit a preu de mercat. El president de club no respon només per ell sinó que té la pressió de tots els seus accionistes i del govern xinès. L’única manera de rebaixar aquesta necessitat de retornar els diners (l’any que ve la xifra serà d’uns 30 milions) seria trobar nous accionistes que comprin participacions del club. Així doncs, el club ara es troba amb la pressió dels accionistes i la governamental que apliquen una tisorada a les ambicions de l’Espanyol. Una sensació que s’ha magnificat amb les restriccions d’inversions a l’exterior impulsades pel govern xinès i per la mala gestió en la planificació dels salaris. Tot suma per entendre el perquè de la situació actual de l’Espanyol. El deute està controlat però els inversors volen obtenir un retorn. Per maximitzar aquests esforços és important la figura del nou director general executiu, Roger Guasch, que ha d’implementar un full de ruta per obtenir els màxims beneficis estructurals del club. El director general esportiu, Òscar Perarnau, també ha de jugar amb aquestes regles i tots els seus moviments aniran a la recerca de repetir èxits pretèrits buscant talent a baix preu. L’amortització de capital de Rastar és l’axioma que ho mou tot. Per fer un símil, ara l’Espanyol es troba com l’estat que ha de complir amb el dèficit marcat per Europa amb la missió de retornar els préstecs.

Arribat a aquest punt, l’Espanyol necessita trobar beneficis, i això passa per la venda d’alguns dels seus millors actius. El primer de la llista és Gerard Moreno. El futbolista marxarà en aquest mercat d’estiu, i ho farà durant el mes de juny per la necessitat del club de quadrar el seu pressupost i generar benefici. La seva destinació, si no hi ha un gir radical en els dies vinents, serà el Vila-real. El conjunt de la Plana Baixa té el 50% dels drets econòmics del futbolista i tancarà la seva compra només abonant 20 milions d’euros. El futbolista tornarà al club on va marxar ara fa tres temporades. El mateix davanter, que enguany ha marcat 16 gols en lliga, ja ha parlat obertament de la possibilitat de fer les maletes. “S’ha parlat molt aquesta setmana del fet que jo aniria a pagar la clàusula. No aniré a pagar la clàusula perquè a mi això no em sembla bé. És una falta de respecte per a l’Espanyol. Han de posar-se d’acord, l’Espanyol amb un club que vingui, jo intentaré que l’Espanyol rebi el màxim de diners que es pugui perquè la situació ara mateix és greu i intentaré que, si he d’anar-me’n, rebi els màxims diners”, ha declarat el futbolista al programa Tot Gira, de Catalunya Ràdio. Una entrevista sencera que es podrà escoltar diumenge a la tarda coincidint amb l’entrega del guardó Dani Jarque al davanter com a millor jugador de l’Espanyol del curs 2017/18.

“Al final, si he de marxar, tothom sap per què serà: perquè el club necessita uns ingressos abans del juliol. La realitat és aquesta ara mateix, i tots hem de ser conscients i ajudar el club en la mesura que puguem”, ha afegit el punta, deixant clar que la seva marxa serà un fet aviat i topa directament amb la situació econòmica del club. “Estigui on estigui, el meu cor serà blanc-i-blau independentment d’on marxi. Això ho ha de tenir clar la gent. El periquito sempre estarà amb mi”, ha dit en una frase amb aroma de comiat.

Així doncs, les properes setmanes arribaran les vendes no només de Gerard Moreno sinó també d’altres homes com Aarón Martín. Aquests dos no seran els últims. “Estic molt a gust aquí, però al final és el club qui té la darrera paraula i quan vinguin propostes, que crec que vindran, serà el club qui decidirà”, advertia diumenge David López, que lamentava el retrocés que ha experimentat el club. “Decebut? A mi se’m va parlar d’unes coses i uns objectius, i ara mateix són uns altres totalment diferents”. Temps de canvis i incerteses en l’Espanyol.