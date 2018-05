David Gallego: “El primer equip? El més important és el Compostel·la i la resta no m’interessa gens”

David Gallego ha passat aquest matí per sala de premsa per valorar l’eliminatòria de tornada que haurà d’enfrontar l’Espanyol B amb el Compostel·la (Diumenge, 12.00 h. Ciutat Esportiva Dani Jarque). L’anada va acabar amb un empat a zero a San Lázaro, un marcador que deixa tot obert pel partit de diumenge. El tècnic ha comparegut mentalitzat de cara al duel a cara o creu on es pot resoldre favorablement l’ascens que persegueix l’entitat durant tot aquest any. “És el resultat que tenim i no el podem canviar. M’hauria agradat guanyar 0-6 que perdre 5-0”, ha apuntat el surienc que té clar quin Compostel·la es trobarà. “L’hem analitzat i a escala defensiva ho van fer a la perfecció a l’anada però m’espero un rival que intenti ser més dominant. Té molt clar al que juga i qualsevol empat que no sigui a zero els beneficia”. El partit de diumenge serà mirat en lupa pels dirigents i Gallego també veu com el sedàs del seu treball tindrà un valor positiu o negatiu en el fet d’aconseguir o no el preuat ascens. “És important pujar pel nivell institucional. És una categoria que li vindria molt bé però en l’àmbit de formació un jugador bo surt a tercera i a segona b”.

Com no podia ser d’una altra manera, David Gallego ha estat qüestionat per la banqueta del primer equip i si li hauria agradat postular-se com a ferm candidat. “El més important és el Compostel·la i la resta no m’interessa gens. Això són preguntes pels dirigents del club jo sóc un treballador més”, ha sentenciat tot destacant que aquestes setmanes ha tingut feina doble. “Estaven en els dos llocs, en el primer equip i en el filial, m’ha arribat tot de manera directa. Ha estat un moment molt dur pel que fa a temps. Hi ha moltes coses a treballar en un equip, imagina’t en dos”.

Per últim va parlar de com veu als seus deixebles. “L’equip està amb la il·lusió de sempre i convençuts de què passarem. La pressió? Això és una ximpleria. Nosaltres hem de sortir a jugar i fer-ho el millor possible. Tenim una idea de jugar i ho intentarem plasmar. Hem de tenir possessió, com vam tenir, però arribar més a dalt que no ho vam fer en el partit d’anada”.

El surienc té tota la plantilla disponible pel partit de diumenge amb l’única baixa de Salto operat del genoll i que no tornarà fins a final d’any.