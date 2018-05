Rubi anuncia que deixa l’Osca

Joan Francesc Ferrer “Rubi” (Vilassar de Marc, 1970) acaba d’anunciar en roda de premsa que deixa l’Osca i no continuarà a l’equip aragonès la temporada vinent. “Marxo molt satisfet del treball que he realitzat. M’he sentit molt estimat, he fet una cosa molt bonica”, ha dit el preparador maresmenc. “El club m’ha ensenyat moltes coses. Estic molt agraït a aquesta ciutat. El més bonic que he viscut és veure la gent gran emocionada per l’ascens. Ells m’han transmès que ha gaudit. Estic molt content”

El tècnic també ha revelat que els seus col·laboradors Xabier Gil, preparador físic, el seu segon, Jaume Torres, i Manel Rodríguez ajudant tècnic compartiran el seu nou destí. Una nova etapa que serà a l’Espanyol on signarà un contracte per les dues temporades vinents. El club blanc-i-blau només estava pendent de les paraules de comiat de Rubi de l’Osca per donar oficialitat a l’acord. Una confirmació que es produirà en les pròximes hores.