Via lliure per a l’Espanyol

Joan Francesc Ferrer, Rubi (Vilassar de Mar, 1970), no continuarà a l’Osca. El mateix tècnic va ser l’encarregat d’anunciar la seva marxa ahir al matí. “No estarem aquí l’any que ve. Ho volia anunciar avui [per ahir] primer perquè l’Osca no ha d’esperar més temps a buscar un relleu. Vam aconseguir l’ascens dilluns i ja som divendres. Hem comunicat la decisió a la propietat i també ho volia fer abans de jugar l’últim partit a casa amb l’afició, a El Alcoraz.” El tècnic ha anat meditant la seva decisió en els últims dies tot i que els contactes amb l’Espanyol ja venien de setmanes enrere. Rubi no ha amagat que les celebracions de l’ascens han estat un dur tràngol per a ell. “L’altre dia (en la celebració) ho vaig passar molt malament. Això s’ha acabat de madurar al llarg de la setmana, encara que la gent es pensi que ja està fet. No anunciaré el meu futur perquè les coses encara no estan tancades”, subratllava. El maresmenc ja té tancat un acord amb l’Espanyol per a les dues temporades vinents. El club català només estava esperant el comiat formal del tècnic per tenir via lliure. De fet, aquesta va ser una de les peticions de Rubi per no fer mal a l’entitat aragonesa. Ara caldrà veure si es fa oficial en les pròximes hores o s’espera que el tècnic es pugui acomiadar d’El Alcoraz en l’últim partit a casa. A més, el tècnic explicava el perquè de les seves declaracions d’aquests últims dies: “Fins que un no pren la decisió ha de ser una mica ambigu, però en el minut que l’he pres he informat la direcció esportiva, la propietat i jugadors.”

El preparador també ha deixat patent que el pas de marxar és exclusivament seu. “No tinc cap dubte que l’Osca ha fet un esforç perquè seguís aquí. El club no té res a veure amb el meu futur. Qui pren la decisió és Rubi.” I era molt gràfic a l’hora de valorar la seva sortida: “Marxo molt satisfet i espero que la gent pugui arribar a entendre la meva decisió. La meva experiència en el món del futbol em diu que és millor sortir dels llocs amb l’estima de la gent que amb una coça al cul. Sortir havent aconseguit una cosa molt bonica farà que pugui tornar a Osca tranquil·lament.” L’entrenador va acabar visiblement emocionat la roda de premsa, amb aplaudiments unànimes a la sala.

L’ombra de Gallego

L’ascens amb el conjunt aragonès és una de les grans fites esportives de la seva carrera. Rubi ha passat per onze banquetes i la de l’Espanyol serà la dotzena. És un retorn a casa i l’exigència serà total des del primer moment. A més, el maresmenc haurà de conviure amb l’ombra afilada de David Gallego. El surienc ha fet un gran final de temporada amb l’Espanyol, que ha sumat 13 dels últims 15 punts. Estimat per la plantilla, que ha confiat en el seu mètode, i per gran part de l’afició, molts sectors es pregunten per què no s’ha apostat decididament per donar l’alternativa a Gallego. “Si m’havia de postular pel primer equip? Això no és una pregunta que m’heu de fer a mi, sinó al club. Jo només penso en el partit del Compostel·la”, va assegurar ahir. El fet és que si els resultats no acompanyen molts es continuaran qüestionant la decisió de portar Rubi. Una aposta personal del director general esportiu, Òscar Perarnau, que ara haurà de posar fil a l’agulla per fitxar un director tècnic per al primer equip blanc-i-blau.