Rubi: “Tenim sempre una proposta de joc valenta”

Només és qüestió de temps. Joan Francesc Ferrer, Rubi, assumirà un nou repte a l’Espanyol, la seva primera experiència des de començament de temporada en la màxima categoria, en què ja va entrenar el Llevant i l’Sporting. El maresmenc es manté prudent i caut i no vol assegurar que la seva destinació sigui l’Espanyol. Tres dies abans de tancar una temporada d’èxit a l’Osca, que ha pujat per primera vegada en la seva història a primera divisió, explicava: “Crec que d’aquí a pocs dies es podrà acabar d’aclarir. Acabem dissabte amb l’Oviedo. I tinc ganes de tenir-ho tot resolt.”

Rubi va ser el primer interessat a comunicar a l’Osca que no continuaria a la banqueta. Els aragonesos, de fet, ja li han trobat relleu, i han apostat per l’exporter Leo Franco, que feia funcions de relacions externes i d’enllaç entre la directiva i el cos tècnic al club. “Aquí vaig ser jo qui va proposar de dir ràpidament que no continuava. No volem crear falses expectatives. I un cop ho vaig fer, l’Osca em va demanar permís per anunciar la contractació del nou tècnic.” Ara, hi ha pendent l’altra part. “Hi ha un timing de les coses que he d’intentar respectar, i espero que en pocs dies s’acceleri. Suposo que s’acabaran concretant coses, però no puc dir res més.” L’exentrenador del Girona té assumit que fa temps que se’l relaciona amb l’Espanyol. “He llegit de tot. Amb el representant, que hi tinc molt bona sintonia, sempre ens hem marcat la pauta de molestar-nos com menys millor. Quan sigui el moment, en parlarem.”

Quan es confirmi, Rubi tornarà a l’Espanyol, del qual va sortir fa deu anys, acomiadat del filial. “Va ser una temporada complicada perquè lluitàvem per salvar-nos i el club va entendre que s’havia de buscar un revulsiu”, recorda el maresmenc, que hi afegeix: “He estat quatre anys a l’Espanyol, tres com a entrenador i un com a jugador. Òbviament soc un professional, però és un club que m’estimo moltíssim.”

Amb segell propi