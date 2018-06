L’aplec de Blanes bateja Rubi

El 28è Aplec de Penyes Blanc-i-blaves de Blanes va començar amb una notícia esperada per tota l’afició: la confirmació oficial de Joan Francesc Ferrer Rubi com a nou tècnic de l’Espanyol per a les properes dues temporades. El tècnic vindrà acompanyat de Jaume Torras, segon entrenador; Xavi Gil, preparador físic, i Manel Rodríguez, com a assistent tècnic. El maresmenc serà presentat avui al migdia com a nou preparador blanc-i-blau a l’RCDE Stadium. Rubi tindrà un doble repte al davant: millorar la darrera temporada de l’Espanyol i, en l’aspecte personal, demostrar que està preparat per agafar un club de primera des de l’inici i no a mitja temporada, com va passar amb l’Sporting i el Llevant. La banqueta de l’Espanyol serà la dotzena que dirigirà el nou preparador després d’aconseguir un valuós ascens a primera amb l’Osca aquesta temporada. Rubi havia dirigit amb anterioritat el Vilassar de Mar, el Sabadell, l’Espanyol B, l’Eivissa, el Benidorm, el Girona, el Valladolid, l’Sporting, el Llevant, l’Osca, amb un breu pas pel cos tècnic del Barça amb Tito Vilanova.

“Ens fa una il·lusió especial que Rubi s’incorpori amb nosaltres. Ha viscut l’Espanyol en persona i ve per ajudar-nos a fer un Espanyol més gran”, va assenyalar el vicepresident de l’Espanyol, Carlos García Pont. El mandatari era la primera veu del club que parlava sobre la figura del nou entrenador. Des de l’entitat valoren especialment el mètode de treball del maresmenc i la seva ambició de triomfar a l’Espanyol. S’ha apostat per un tècnic totalment oposat a Quique Sánchez Flores. El madrileny va arribar a l’Espanyol com un pedaç més a la seva carrera. Rubi aterra al club blanc-i-blau, d’on va sortir fa deu anys acomiadat de l’Espanyol B. Per al maresmenc dirigir el club català és el repte més transcendent de la seva carrera, el màxim a què podia aspirar, i té una motivació sentimental. És un còctel perfecte per triomfar o com a mínim per millorar el passat immediat, consideren a les oficines de Cornellà. “A Rubi l’avala el seu treball, la seva feina. És un home que pensa en futbol tot el dia, i fa créixer la gent. És el que necessitem”, argumentava García Pont, que va deixar clar que era una de les primeres opcions que tenia el club: “Estava a la llista des del principi.” El jerarca també es va mostrar clar sobre els sentiments del nou tècnic per agafar la banqueta. “El projecte de l’Espanyol a un entrenador com ell li fa molta il·lusió. Ve aquí per créixer i, si m’ho permeten, l’Espanyol és un caramel a la porta d’un col·legi.” L’Espanyol va trigar a confirmar oficialment Rubi per un tema de protocol amb l’Osca, però un cop solucionat aquest formalisme l’entitat i l’entrenador hauran de començar a definir la formació de la plantilla així com el full de ruta per a la pretemporada, que com vam anunciar, tindrà dos trams diferenciats: el primer serà una estada a terres gironines i el segon, una gira de partits amistosos a l’estranger.

Arrenca l’era Rubi. Una nova etapa en què l’Espanyol haurà de mantenir els seus objectius d’aconseguir entrar a Europa però per camins molt diferents als explorats fins ara. Rubi haurà de fer de la necessitat virtut, ja que disposant de menys recursos econòmics caldrà apostar més pel planter. Tindrà una plantilla més curta d’efectius que haurà de completar amb jugadors del filial. Tot i això, el club ja li ha dit que l’objectiu principal serà classificar l’equip entre els deu primers, sense renunciar a lluitar per objectius més alts que il·lusionin una afició cada dia més desencantada. Rubi promet treball i constància. Una feina que intentarà adornar amb un joc vistós a ulls dels aficionats però sense perdre de vista l’eficiència. És un repte majúscul però que engresca Rubi.

Director esportiu

Més enllà d’això, l’entitat tampoc pot demorar gaire la presentació del nou director esportiu del primer equip. El club l’anunciarà aquest mes de juny. García Pont va assenyalar que l’entitat està treballant de valent en aquest assumpte però es mouen en una forquilla d’un màxim de tres setmanes. La presència del nou director esportiu és important per alleugerir de feina l’actual director general esportiu, Òscar Perarnau. Ell ha estat l’encarregat de fitxar Rubi per al primer equip. Tot i això, ell vol que la seva tasca amb relació al primer equip estigui més limitada i no haver d’ocupar-se del dia a dia.