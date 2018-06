Un somni fet realitat

Joan Francesc Ferrer, Rubi (Vilassar de Mar, 1970), era presentat ahir com a nou entrenador de l’Espanyol per a les dues temporades vinents. El tècnic maresmenc és, de moment, l’únic català a les banquetes de primera. Estarà acompanyat en aquesta aventura pels seus fidels col·laborador Jaume Torras, Xabi Gil i Manel Rodríguez. Tots tres van ser presents en l’estrena del seu cap com a nou preparador blanc-i-blau. Rubi tornava al club del seu cor. Deu anys feia que el maresmenc havia marxat del club. Llavors entrenava el filial. Ahir no podia amagar la seva felicitat: “Les sensacions són immillorables. Hi ha gent en el club que ja conec. Torno després de deu anys però crec que vam deixar una bona petjada i m’ho ha fet saber des de sempre. Poder entrenar el primer equip és un somni complert.” I hi afegia: “Per mi és el moment més important de la meva carrera, sense cap mena de dubte.” Lluny queda un treball dur i de sacrifici per totes les categories del futbol professional i amateur. L’Espanyol és el primer projecte de primera que agafa des de l’inici després de les experiències a l’Sporting i el Llevant. Potser per això Rubi destil·lava una il·lusió clara i intensa en el seu discurs. Sap on és i el que vol. “La meva aposta serà valenta. Així és com intentaré que jugui l’Espanyol. Hi ha molts altres aspectes que també hem de controlar: adaptar-nos al joc i les circumstàncies de la competició, però la idea sempre serà d’equip valent.” Rubi deixa l’Osca després d’una brillant temporada en què va aconseguir l’ascens amb el conjunt aragonès. El tècnic era molt explícit a l’hora d’explicar per què va decidir fer les maletes cap a Cornellà: “El meu compromís era per una temporada i intentar ajudar el club a créixer. Estic molt agraït a l’Osca i sempre els portaré al cor, però és comprensible que quan et truquen de casa no tinguis cap dubte a tornar.”

Rubi es trobarà un Espanyol melancòlic. La darrera temporada va fer mal a les aspiracions col·lectives de l’entitat i un dels reptes serà reconduir els mals resultats i, de retruc, tornar a enganxar uns seguidors que pateixen una desafecció preocupant amb l’equip. El maresmenc és conscient de tot això i es mostrava clar en els seus objectius de futur: “A curt termini, jugar bé, i a llarg termini estar aquí molts anys. El primer objectiu és el resultat. Tot i això, necessitem que la gent gaudeixi en veure’ns implicats i lluitant fins a l’últim minut i, a més, jugant bé. Prefereixo guanyar per 3-2 que per 1-0.” I hi afegia: “No podem enganyar la gent, però la nostra feina ens fa pensar en qualsevol cosa. Pensar en classificacions finals no és realista, però l’ambició és màxima i on estiguem buscarem un punt més sempre.” El tècnic va aprofitar el moment per valorar el treball fet fins ara: “L’Espanyol ha estat un bloc sòlid en els últims dos anys. No encaixava gaires gols i amb David Gallego es van deixar anar una mica.” Precisament, el maresmenc va elogiar el surienc, amb qui manté una forta complicitat: “A David el conec de la meva època de jugador. Sempre hem parlat de futbol durant tots aquests anys i tenim una manera similar de veure el futbol.”

Rubi va intentar traçar complicitats abans de l’inici de la campanya d’abonaments del curs que ve. “Ser periquito és un sentiment de per vida. Hi deixarem l’ànima per això: implicació al màxim i oferir coses perquè quan surtin de l’estadi s’identifiquin amb l’equip. Demano que ens donin un vot de confiança per renovar el carnet.”

Ara Rubi haurà de posar fil a l’agulla en la planificació. “Posarem fil a l’agulla ara mateix i ens compenetrarem amb l’Òscar Perarnau en la presa de decisions. Hi ha una bona plantilla. Assumeixo que hi haurà alguna sortida i les substituirem al màxim de bé possible.” El tècnic té clar que vol una plantilla curta. “Cada professional vol jugar, necessita minuts i és més fàcil per gestionar. El nostre discurs de cara al futbol de base és que venim a ser un més d’ells per créixer junts. Pujaran els jugadors que s’ho guanyin.”