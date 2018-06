Gallego amplia el seu contracte amb el filial

David Gallego, l’entrenador que va seure a la banqueta de l’Espanyol els cinc últims partits de la temporada 2017/18, ha ampliat el seu contracte com a tècnic del filial blanc-i-blau fins al 30 de juny de 2020. Amb ell a la banqueta, l’Espanyol va aconseguir 13 punts de 15 possibles. A més, va aconseguir l’ascens amb el filial a Segona B. Per tot plegat, Gallego era un dels candidats per entrenar la primera plantilla espanyolista la pròxima campanya, però la direcció general esportiva ha apostat per Joan Francesc Ferrer Rubi.

L’ampliació de contracte del tècnic de Súria s’ha signat aquest matí en els despatxos del RCDE Stadium, on han estat presents els coordinadors del futbol base, Fran Navarro i Álex García, a més del propi Gallego.