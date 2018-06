Es queden sense pólvora

L’Espanyol ha fet oficial la venda de Gerard Moreno al Vila-real per 20 milions d’euros. El conjunt groguet ha fet efectiu el compromís de pagament del valor total de la clàusula de rescissió pel 50% dels drets econòmics del futbolista. Cal recordar que el conjunt de la Plana Baixa es va quedar l’altra meitat dels drets quan es va fer el seu traspàs l’estiu del 2015. Llavors l’Espanyol va pagar 1,3 milions d’euros. El pagament inicial del Vila-real serà de 12 milions d’euros més l’IVA total de l’operació, xifrada en 20 milions. El juliol del 2019 i el 2020 afrontarà dos terminis més, de 4 milions, fins a arribar a la totalitat del traspàs acordat.

La notícia, tot i que ja es coneixia, no deixa de ser dolorosa per a l’entitat blanc-i-blava, que perd el seu futbolista més rellevant i el pal de paller de l’equip. Els setze gols que ha marcat en l’últim curs així ho certifiquen, però la jerarquia del davanter de Santa Perpètua anava més enllà per la intrínseca relació amb el club periquito. “Tinc sentiments de tota mena. Deixo moltes coses aquí. Ha estat una etapa molt feliç de la meva vida i ara estic una mica entristit”, admetia el davanter en declaracions als mitjans del club blanc-i-blau. “M’hauria agradat acomiadar-me d’una altra manera de tots els aficionats, que m’han estimat molt, i jo a ells. Aquí deixo companys que s’han convertit en família i amics. Marxo content per tot el que m’han donat.”

Tot i això, el futbolista sap que ara “s’obre una nova etapa” esportiva al Vila-real, un club que coneix bé, però marxa amb la sensació que podria tornar algun dia. “L’Espanyol és el club de la meva vida i m’encantaria en un futur poder-hi tornar”, reblava. Gerard deixa enrere tres anys com a blanc-i-blau en què ha “gaudit molt”. “Aquest sentiment no me’l traurà ningú. Vull donar les gràcies per tot, per la il·lusió i per l’afecte de la gent. Només espero haver retornat, almenys, una quarta part de l’afecte que m’han donat”, se sincerava el futbolista. “És un comiat dur, perquè ets a casa. L’única cosa que puc dir a l’afició és gràcies, i que ens retrobarem”, rematava. Gerard Moreno signarà un contracte per les pròximes cinc temporades i serà presentat com a nou jugador groguet al llarg d’aquesta setmana.

El millor traspàs

En el futur ningú sap el que passarà. Ara, de moment, l’espanyolisme haurà de pair la marxa d’un futbolista de referència amb l’agreujant del factor emocional. Gerard Moreno deixa a la caixa de l’Espanyol 20 milions d’euros. És el traspàs més elevat de l’entitat blanc-i-blava, per sobre de Daniel Osvaldo, que va deixar 17 milions a la caixa, i de Sergio González (16,5). Ara l’obligació del club és trobar un futbolista que aporti la quota golejadora del de Santa Perpètua. Aquest és el gran repte que han d’afrontar els tècnics del club. Un objectiu que també anirà lligat a la lluita per la permanència de David López. El santcugatenc és l’altre gran puntal de l’equip. No fa gols, però dona estabilitat defensiva i té una jerarquia al camp i un compromís total amb el club. L’Espanyol farà tots els possibles per retenir-lo. La clàusula de David López és de 40 milions d’euros, i Rubi ja ha deixat clar als dirigents que no s’imagina un equip sense el central. Que continuï dependrà de la força que faci l’Espanyol per retenir-lo i per no cedir a les ofertes que arribin per ell per sota de la clàusula de rescissió. Però la seva continuïtat té una contrapartida clara: millora salarial, com vam informar fa dies. Per presentar-li una millora de contracte, el club primer haurà de fer neteja de les fitxes més altes. Es busca la sortida de Roberto Jiménez, Piatti, Jurado i Hernán Pérez. Tots ells tenen sous que voregen o superen els tres milions d’euros per temporada; en total, 12 milions. D’aquestes sortides, en dependrà la digestió dels futurs fitxatges que cal executar, més alguna venda més. A l’Espanyol se li presenta un mercat d’estiu molt llarg i costerut, i el més calent és a l’aigüera.