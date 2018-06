Una campanya rupturista

L’Espanyol ha presentat la nova campanya d’abonaments per a la temporada 2018/19 amb el títol de Volem, que deixa enrere la capçalera habitual de Meravellosa minoria. Una acció social marcada per l’increment de preus. Una mesura que farà que els abonaments s’enfilin sobre els 50 euros anuals i que pot ser molt més intensa depenent dels sectors de l’estadi com la zona de tribuna. El director general corporatiu, Roger Guasch, ha defensat aquesta aposta rupturista i que trenca amb vuit anys de congelació en els preus. “No vam fer una sectorització justa i equitativa quan ens vam traslladar al nou estadi. Això obliga a una revisió i adequació de preus. Som conscients que mai és el moment, i ara ho encarem”, explicava el mandatari, que afegia: “És el moment de veure-ho no com un increment sinó com una ressituació de preus per donar suport al club. Aquesta transició de preus s’ha de fer en dos anys.” Tot i això, Guasch no es va posar cap objectiu pel que fa a socis. “La prudència és una virtut; hi ha molts factors que en depenen, i no hi posaré cap xifra. Ara el més important és tallar la sagnia de 2.000 socis per any que hem perdut cada temporada. Sabem que quan s’apuja el preu un 5 o un 7% pot afectar. Però aquí també juguem amb els sentiments. L’Espanyol és més que un producte, és un sentiment”, ha recordat, i ha assenyalat: “Si fas les coses com sempre, ja saps el que passarà. El resultat ja el tens. La congelació de preus no va significar cap increment del nombre de socis. Hem de pensar en coses diferents.” Ara mateix l’Espanyol té una massa social de 28.000 socis, però descomptant les modalitats RCDE Fan i socis NIN la forquilla d’abonats es mou entre els 23.000 i els 25.000. El mandatari sap que aquests moviments que es volen implementar són complicats però que “s’han d’encarar” perquè la variable preu a vegades no és important, com creu que passarà en l’Espanyol, on la gent “es mou per un sentiment”.

‘Volem’, el nou lema