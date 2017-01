La vida a contracorrent

Tot li costa el doble al Manchester City en aquesta fase de la temporada. Cada partit és una croada i una pedra en el camí feixuc que ha encetat Pep Guardiola a la terra dels inventors del futbol. Ni tan sols la visita del Burnley, un acabat d'ascendir i una de les plantilles menys glamuroses de la Premier League, no va permetre llicències a un conjunt sky blue que segueix divagant, pel camí d'una harmonia perduda en algun moment de la temporada que es va arribar a intuir en passatges d'alguns partits però que no s'acaba d'instal·lar a l'Etihad.

Ahir, com a mínim, el City va obtenir un resultat balsàmic que li permet oxigenar la ment. Però va haver de picar pedra per derrotar el Burnley. El conjunt mancunian va generar oportunitats per tenir una tarda plàcida en els primers compassos, però ni Iheanacho ni Sterling no van ser capaços d'eludir la sortida de Heaton i, tot seguit, el porter dels clarets va intervenir providencialment en un xut de Yaya Touré.

El City no va poder donar una urpada al partit en el tram inicial i després va haver de navegar a contracorrent a causa de l'expulsió de Fernandinho per una dura entrada sobre Gunnardsson. Un tackle dur, però una vermella rigorosa per al migcampista brasiler, que acumula tres expulsions en els darrers sis partits.

Tot i això, el City va exhibir pedigrí competitiu i Guardiola no va ser poruc amb els canvis. Havia fet alguna rotació lògica, conseqüència de l'excés de partits nadalencs, però en el descans va posar sobre la gespa Silva i Agüero i va desplaçar Yaya Touré a una demarcació més posicional. Així, el City no va excel·lir, però va acabar desgranant un partit que se li havia posat molt magre. Clichy, amb un xut amb la dreta, va eludir un mar de cames i va acabar foradant la porteria de Heaton i, tot seguit, Sergio Agüero va aprofitar una transició ràpida per, pràcticament sense angle, teixir una xarxa de seguretat que el City va acabar necessitant, ja que quan encara faltaven vint minuts, Ben Mee, que havia fallat en el gol del Kun, va aprofitar una jugada embolicada dins l'àrea per escurçar distàncies. L'Etihad va haver de contenir la respiració fins al final i Claudio Bravo va redimir pecats anteriors amb una bona mà a Keane en els trams finals per assegurar tres punts per refrescar el dia a dia de Guardiola a Manchester.

El United, amb polèmica