Diversió condicionada

365 dies després del nomenament de Zinedine Zidane com a tècnic del Madrid i amb el record encara latent de la davallada de fa dues temporades després de guanyar el mundial de clubs, el Real Madrid va encetar l'any amb autoritat. I ho va fer sense la BBC i sense Sergio Ramos, segurament els futbolistes més determinants de la plantilla, sense ressentir-se'n gens. De fet, la versió que va oferir ahir el conjunt blanc va ser una de les millors que es recorden amb el tècnic francès a la banqueta. Amb Modric i Kroos, als comandaments, escortats per Casemiro, i amb James i Marco Asensio a les ales ajudant per dins i treballant, l'equip madridista es va apoderar de la pilota i va abusar del Sevilla (3-0), al qual va ballar durant certs moments i que va mostrar una decebedora imatge al Santiago Bernabéu.

Els homes dirigits per Jorge Sampaoli van estar indolents, erràtics; sense la possessió de la pilota, no van saber com contenir el rival, i quan la van tenir també els va faltar clarividència, mal situats i amb els seus homes de talent com Nasri i Vitolo desconnectats. Malgrat això, tot i no estar posats en el partit, els andalusos van tenir clares oportunitats que haurien pogut canviar-ne el signe, però, com al darrere en defensa, també van fallar al davant, igual que Mateu Lahoz, protagonista d'una controvertida actuació i que va condicionar el matx amb una decisió errònia just abans del descans. Amb 2-0 al marcador, l'àrbitre valencià va assenyalar un penal del tot inexistent sobre Modric, que ja va acabar de condemnar el conjunt andalús, que pràcticament es va acomiadar de la competició, ja que s'anticipa una gesta de dimensions siderals remuntar al Madrid un resultat tan ampli.

Va decidir-se tot en el primer temps. El conjunt de Zidane va pressionar molt amunt, molt intens, i va esborrar del mapa el Sevilla. James Rodríguez, l'home que està en boca de tothom pel poc pes que està tenint en la plantilla, va ser titular i va reivindicar-se amb un doblet. El primer, que va iniciar el camí del triomf, va ser un xut amb rosca des de la frontal, que va venir precedit d'una pèrdua flagrant en la sortida de pilota de l'equip visitant. No es van recompondre els de Sampaoli, un equip acostumat a mossegar, que va a dalt, té la pilota i arriba amb gent a dalt, que va estar al seu camp, perseguint ombres gairebé tota la primera part. Se succeïen les ocasions a la porteria de Rico, fins que Varane, en un servei de córner amb una rematada de cap davant la passivitat de la defensa visitant, va obrir escletxa.

Els sevillistes estaven groguis, però tot i això van poder escurçar distàncies en dues clamoroses ocasions d'Iborra i Vitolo, sense encert, i abans que s'acabés el primer acte els va arribar el directe definitiu. Mateu Lahoz va xiular un penal que no era, James no va perdonar, 3-0 i al descans. No hi va haver reacció andalusa en un segon temps menys trepidant i en què no es va alterar el marcador. Partit per oblidar del Sevilla, condemnat per l'àrbitre i les seves pròpies errades. Ben al contrari que el Madrid, que es diverteix com fa temps que no feia, encarrila l'eliminatòria i encadena el seu matx número 38 sense perdre.