Un City tocat i sota mínims

El Manchester City s'esquerda. Forçat a guanyar pel ritme de vertigen que ha imposat el Chelsea i la resta de perseguidors en el campionat, el conjunt de Pep Guardiola va oferir a Goodison Park la versió d'un equip impotent i totalment superat per les circumstàncies. Una derrota amb majúscules que, a més d'allunyar irremeiablement els citizen de la lluita pel títol –queden ara a deu punts del lideratge–, deixa l'equip en cinquena posició, fora de les places de Champions.

Arran de les absències importants que arrossega l'equip en el centre del camp, Guardiola va tornar a apostar en el doble pivot per la parella formada per Touré i Zabaleta amb un City que va sortir a dominar l'Everton apoderant-se del control de la pilota.

Un domini tan aclaparador –a estones va vorejar el 70% de possessió– com estèril per a un City sense profunditat i a qui la fragilitat defensiva va tornar a penalitzar enormement en moments clau. Primer, en una acció poc després de la mitja hora de partit en què Mirallas va afavorir-se d'una errada en la sortida de pilota dels sky blue per assistir Lukaku en l'acció de l'1-0, superant Bravo amb un fort xut a l'interior de l'àrea.

El pas pels vestidors no va permetre albirar cap tipus de reacció d'un City perdut que, dos minuts després de la represa, va encaixar el cop definitiu. Pèrdua en la sortida de pilota de Touré i Mirallas, després de recollir una passada de Barkley, va batre Bravo amb una rematada creuada. Amb l'entrada d'Iheanacho per un desencertat Zabaleta, els visitants van bolcar-se a l'àrea rival amb més cor que cap, però sense encert.

L'Everton olorava sang i el jove de divuit anys Tom Davies, en la seva segona titularitat, va protagonitzar una acció per emmarcar iniciant una carrera des del propi camp i culminant-la amb una rematada picada davant la sortida de Bravo. Goodison Park es va fregar les mans quan un altre adolescent, Ademola Lookman, va arrodonir una golejada que suposa un cop dur per al projecte de Guardiola a Manchester.