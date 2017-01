Un trajecte incòmode

José Antonio Camacho (Cieza, Múrcia, 8 de juny del 1955) feia tres anys que no entrenava. Amb 61 anys i després d'una infructuosa aventura com a seleccionador de la Xina, a un tècnic com ell, de la vella escola, ja se'l veia com algú apartat del primer pla de les banquetes, tot i ser un habitual en els mitjans de comunicació estatals com a analista. Camacho, però, no havia perdut les ganes, en tenia necessitat i, recomanat per Deco, que és assessor del president del Gabon, Alí Bongo, i de Jaume Ferrer, expresident del Barça i responsable d'haver professionalitzat la lliga del país africà, no va dubtar quan li van oferir pujar al tren de les panteres, l'amfitrió de la copa d'Àfrica. El trajecte, però, no està sent del tot còmode per al tècnic, que avui, només quatre dies després de l'inici del campionat, se la juga contra Burkina Faso (17 h / Eurosport 2).

Problemes per a Camacho, que va ser nomenat només 43 dies abans de l'inici del torneig i que, quan faltava una setmana perquè comencés, va amenaçar de dimitir per unes desavinences amb la federació a causa del nombre de col·laboradors que el preparador de Cieza volia en el seu staff. Finalment, el conflicte es va resoldre i el tècnic va agafar les regnes de l'equip, que va inaugurar la cita continental dissabte passat, a l'Stade d'Angondjé de Libreville davant l'escalf de l'afició, amb un decebedor empat contra la feble Guinea Bissau. Un revés per a les panteres, que tot i ser l'equip amb pitjor rànquing de la FIFA de la competició –ocupa el 110è lloc–, estan considerades candidates al títol pel fet de ser locals i tenir un dels millors futbolistes: Pierre-Emerick Aubameyang. “Tenim la sort de tenir-lo a l'equip. I aquests jugadors tan importants normalment són determinants, com ho pot ser Messi al Barça i Cristiano Ronaldo al Madrid. Aubameyang és un home important al Borussia Dortmund i ha de ser un home important en la selecció”, deia Camacho sobre el màxim golejador de la Bundesliga, on acumula 16 dianes en 15 partits. L'empat inaugural, que va arribar en el minut 90, posa en una situació difícil el conjunt gabonès, pressionat, ja que una ensopegada avui l'obligaria a guanyar en l'última jornada contra el Camerun. “Seguim sent positius, juguem a casa i això és un avantatge”, va afirmar Aubameyang després del primer partit, en què ell va ser l'autor del gol del seu equip. “Està en les nostres mans rectificar el problema”, va indicar el capità.

"L'idioma no és cap problema"