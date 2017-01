Ghana imposa la lògica

Un dels candidats al títol de la copa d'Àfrica, la selecció de Ghana, va fer ahir la seva posada en escena en el torneig amb victòria, això sí, sense lluïments. Amb una diana de penal obra d'André Ayew abans del descans, els homes dirigits per Avram Grant van superar 1-0 Uganda per començar amb bon peu. Les estrelles negres, però, no van mostrar una versió gaire sòlida ni consistent i, de fet, van veure com amb un plantejament tan simple com la pilotada llarga de la defensa a la davantera, el combinat ugandès, viu fins a l'últim moment, li va generar perill amb diverses ocasions.

El-Hadary fa història